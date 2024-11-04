Baza: два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО в Москве

По предварительным данным, мог взорваться кислородный баллон
Два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО-3 в Москве. ЧП произошло во время сварочных работ, сообщает tekegram-канал Baza.
«На территории следственного изолятора номер 3 в 1-м Силикатном проезде велись сварочные работы. Предварительно, мог взорваться кислородный баллон», — передает Baza.
По информации канала, пострадали два человека, их состояние оценивается как тяжелое. Официальной информации по данному поводу пока нет.
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