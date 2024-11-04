Baza: два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО в Москве

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Алла Бадина посетила стройку. Нижневартовск, газ, кислородный баллон
По предварительным данным, мог взорваться кислородный баллон Фото:

Два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО-3 в Москве. ЧП произошло во время сварочных работ, сообщает tekegram-канал Baza.

«На территории следственного изолятора номер 3 в 1-м Силикатном проезде велись сварочные работы. Предварительно, мог взорваться кислородный баллон», — передает Baza.

По информации канала, пострадали два человека, их состояние оценивается как тяжелое. Официальной информации по данному поводу пока нет.

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Два человека пострадали при взрыве на территории СИЗО-3 в Москве. ЧП произошло во время сварочных работ, сообщает tekegram-канал Baza. «На территории следственного изолятора номер 3 в 1-м Силикатном проезде велись сварочные работы. Предварительно, мог взорваться кислородный баллон», — передает Baza. По информации канала, пострадали два человека, их состояние оценивается как тяжелое. Официальной информации по данному поводу пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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