Пять причин поехать в Адыгею в декабре: почему стоит выбрать отдых в самом красивом регионе Кавказа

С приближением морозов так и хочется сбежать от вьюги и снегопадов. Но не обязательно уезжать в другую страну — чтобы насладиться красивой природой и вкусной едой можно отправиться и на юг России. Отличным вариантом станет отдых в республике Адыгея, которая входит в состав Южного федерального округа и является частью Северо-Кавказского экономического района. URA.RU рассказывает, почему стоит отправиться на Кавказ в декабре.
Потрясающая зимняя погода
Республика Адыгея — отличное место для тех, кто любит зиму, но не хочет мерзнуть. В декабре температура на плато Лаго-Наки держится днем в районе 6 градусов и опускается до -3 в ночное время. Иногда в Адыгее случаются аномальные потепления и морозы, но это большая редкость.
Чаще всего республика встречает гостей солнечными днями и небольшим количеством снега. Сугробы вырастают лишь на плато, где на них отлично можно кататься на сноуборде, лыжах и ватрушках.
Удивительные пейзажи
Заповедные зоны Кавказа прекрасны в любое время года, но раскрываются совершенно по-новому, когда горы становятся припорошены снегом, а реки и водопады сковывает лед. Туристы специально приезжают в Адыгею зимой, чтобы увидеть заснеженное Плато Лаго-Наки или обросший каньон Хаджохской теснины.
Зимой туристов становится не так много, так что популярные места не будут заполнены гостями со всей страны. От этого путешествия по главным достопримечательностям республики станут еще более личными и позволят насладиться красотой региона, не отвлекаясь на других людей.
Горячие источники
Поскольку в Адыгее нет выхода к морю, жители республики решили привлекать туристов горячими источниками и сделали одни из лучших термальных курортов во всей России. Источники Адыгеи обладают целебными силами — вода в купальнях республики содержит кремниевую кислоту, серу и другие компоненты. Купание в источниках поможет восстановить здоровье и благоприятно скажется на нервной системе человека — то, что доктор прописал во время отпуска.
Колоритная кавказская кухня
В Адыгее туристы смогут попробовать настоящую кавказскую кухню. В местных ресторанах и кафе подают хинкали, хачапури, шашлыки и другие знаменитые блюда региона. Отдельная гордость жителей республики — адыгейский сыр. Каждый турист обязан попробовать копченый сыр с аппетитной корочкой и необычным ароматом.
Традиционно в Адыгее любимым мясом местных жителей считается курица — поэтому туристы смогут найти множество блюд из птицы на любой вкус. В республике также существует местный рецепт шашлыка из баранины: мясо отбивают деревянным молотком и обжаривают на костре, поливая рассолом с добавлением перца и чеснока.
В Адыгее можно отлично отдохнуть с детьми
Адыгея также отлично подойдет для отдыха с детьми. Специально для ребят на многих склонах организовано катание на ватрушках с саночными спусками. На реке Мишоко туристов с детьми катают на снегоходах, организовывают конные прогулки и ледолазание. Также с детьми можно отлично отдохнуть на термальных комплексах Адыгеи и посетить красивые места. В туристических зонах не будет скучно ни взрослым, ни детям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.