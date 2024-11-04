В Челябинск вернутся плюсовые температуры. Скрин

В Челябинске к концу недели потеплеет до плюс двух градусов

05 ноября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Тепло ненадолго вернется в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск ненадолго придет потепление. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео». «Днем в субботу, 9 ноября, ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Такой же погода будет и на следующий день», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики добавили, что ночи в эти даты будут морозными: от трех до пяти градусов со знаком минус. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду. Как URA.RU сообщало ранее, на предстоящей неделе ожидаются осадки. Дождь с мокрым снегом начнется 6 ноября и будет продолжаться до 12 ноября включительно. Несмотря на потепление, в Челябинске продолжит идти дождь со снегом Гисметео Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск ненадолго придет потепление. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео». «Днем в субботу, 9 ноября, ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Такой же погода будет и на следующий день», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики добавили, что ночи в эти даты будут морозными: от трех до пяти градусов со знаком минус. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду. Как URA.RU сообщало ранее, на предстоящей неделе ожидаются осадки. Дождь с мокрым снегом начнется 6 ноября и будет продолжаться до 12 ноября включительно.