В Челябинск ненадолго придет потепление. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».
«Днем в субботу, 9 ноября, ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Такой же погода будет и на следующий день», — говорится в прогнозе метеорологов.
Синоптики добавили, что ночи в эти даты будут морозными: от трех до пяти градусов со знаком минус. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду.
Как URA.RU сообщало ранее, на предстоящей неделе ожидаются осадки. Дождь с мокрым снегом начнется 6 ноября и будет продолжаться до 12 ноября включительно.
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