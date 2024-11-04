04 ноября 2024
03 ноября 2024

В Челябинск вернутся плюсовые температуры. Скрин

В Челябинске к концу недели потеплеет до плюс двух градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, воронка, шторм, прогноз, буря, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
Тепло ненадолго вернется в Челябинск Фото:

В Челябинск ненадолго придет потепление. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«Днем в субботу, 9 ноября, ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Такой же погода будет и на следующий день», — говорится в прогнозе метеорологов.

Синоптики добавили, что ночи в эти даты будут морозными: от трех до пяти градусов со знаком минус. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду.

Как URA.RU сообщало ранее, на предстоящей неделе ожидаются осадки. Дождь с мокрым снегом начнется 6 ноября и будет продолжаться до 12 ноября включительно.

Несмотря на потепление, в Челябинске продолжит идти дождь со снегом
Несмотря на потепление, в Челябинске продолжит идти дождь со снегом

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В Челябинск ненадолго придет потепление. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео». «Днем в субботу, 9 ноября, ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов. В воскресенье, 10 ноября, столбик термометра поднимется до плюс двух градусов. Такой же погода будет и на следующий день», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики добавили, что ночи в эти даты будут морозными: от трех до пяти градусов со знаком минус. Порывы ветра будут достигать десяти метров в секунду. Как URA.RU сообщало ранее, на предстоящей неделе ожидаются осадки. Дождь с мокрым снегом начнется 6 ноября и будет продолжаться до 12 ноября включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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