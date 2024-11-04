Новое танцевальное шоу запустили 3 ноября
Уроженец Кургана Максим Крючков выступил с телеведущей Анфисой Чеховой в новом танцевальном шоу на ТНТ «Звездные танцы». Первый выпуск показали на телеканале 3 ноября.
«Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. А главное событие — Анфиса вновь на ТНТ», — сказала наставница дуэта Татьяна Денисова.
Сообщалось, что Крючков примет участие в новом танцевальном шоу «Звездные танцы». Он будет танцевать с Анфисой Чеховой, а в проекте звезды и профессиональные танцоры будут бороться за звание лучших под руководством наставниц Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!