Развлечения Курганский танцор выступил с Анфисой Чеховой в новом шоу на ТНТ. Видео 05 ноября 2024 в 03:25 Размер текста - 17 + Новое танцевальное шоу запустили 3 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Уроженец Кургана Максим Крючков выступил с телеведущей Анфисой Чеховой в новом танцевальном шоу на ТНТ «Звездные танцы». Первый выпуск показали на телеканале 3 ноября. «Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. А главное событие — Анфиса вновь на ТНТ», — сказала наставница дуэта Татьяна Денисова. Сообщалось, что Крючков примет участие в новом танцевальном шоу «Звездные танцы». Он будет танцевать с Анфисой Чеховой, а в проекте звезды и профессиональные танцоры будут бороться за звание лучших под руководством наставниц Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уроженец Кургана Максим Крючков выступил с телеведущей Анфисой Чеховой в новом танцевальном шоу на ТНТ «Звездные танцы». Первый выпуск показали на телеканале 3 ноября. «Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. А главное событие — Анфиса вновь на ТНТ», — сказала наставница дуэта Татьяна Денисова. Сообщалось, что Крючков примет участие в новом танцевальном шоу «Звездные танцы». Он будет танцевать с Анфисой Чеховой, а в проекте звезды и профессиональные танцоры будут бороться за звание лучших под руководством наставниц Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям