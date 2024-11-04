04 ноября 2024
03 ноября 2024

Курганский танцор выступил с Анфисой Чеховой в новом шоу на ТНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония открытия ИННОПРОМ-2016 в ККТ "Космос". Екатеринбург, танцоры
Новое танцевальное шоу запустили 3 ноября Фото:

Уроженец Кургана Максим Крючков выступил с телеведущей Анфисой Чеховой в новом танцевальном шоу на ТНТ «Звездные танцы». Первый выпуск показали на телеканале 3 ноября.

«Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. А главное событие — Анфиса вновь на ТНТ», — сказала наставница дуэта Татьяна Денисова.

Сообщалось, что Крючков примет участие в новом танцевальном шоу «Звездные танцы». Он будет танцевать с Анфисой Чеховой, а в проекте звезды и профессиональные танцоры будут бороться за звание лучших под руководством наставниц Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой.

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Уроженец Кургана Максим Крючков выступил с телеведущей Анфисой Чеховой в новом танцевальном шоу на ТНТ «Звездные танцы». Первый выпуск показали на телеканале 3 ноября. «Хочу сказать, что горжусь своими ребятами. А главное событие — Анфиса вновь на ТНТ», — сказала наставница дуэта Татьяна Денисова. Сообщалось, что Крючков примет участие в новом танцевальном шоу «Звездные танцы». Он будет танцевать с Анфисой Чеховой, а в проекте звезды и профессиональные танцоры будут бороться за звание лучших под руководством наставниц Ляйсан Утяшевой и Татьяны Денисовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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