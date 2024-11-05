Посол Японии Акира Муто заявил, что обсуждение деталей мирного договора Токио с Москвой возможно только после окончания украинского конфликта. По его словам, Япония готова к переговорам.
«Для обсуждения мирного договора с РФ Япония ожидает окончания конфликта на Украине», — заявил Муто корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву. Его слова приводит telegram-канал Shot. По словам Муто, власти Японии надеются, что РФ также готова к обсуждению.
На данный момент между Россией и Японией отсутствует мирный договор, который бы завершил Вторую мировую войну, вследствие продолжающегося конфликта относительно Южных Курил. В 1956 году, после подписания Московской декларации, состояние военного противостояния между двумя народами было официально прекращено, и СССР с Японией возобновили дипломатические связи. Согласно позиции Токио, Российская Федерация обязана передать Японии четыре острова южной части Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова Хабомаи. В то время как Москва ссылается на декларацию 1956 года СССР, которая предусматривает возможность передачи двух островов после подписания мирного договора.
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