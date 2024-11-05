Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с командой улетели в Китай с официальным визитом. У чиновников и топ-менеджеров запланировано турне для развития сотрудничества в сфере промышленности, культуры и обмен опытом. Об вылете губернатора в Китай корреспонденту URA.RU сообщили источники из политичекой сферы.
«Губернатор Шумков уже вылетел в Китай. Он возглавит делегацию курганских чиновников и топ-менеджеров. Планируется посещение нескольких городов и провинций Китайской народной республики», — отмечают источники URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года Курган принимал делегацию из Юйлиня (КНР). Китайцев встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей также поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей были организованы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий.
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