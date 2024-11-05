05 ноября 2024

Курганский губернатор Шумков улетел в турне по Китаю. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет в Шумковым и командой вылетел в Китай
Самолет в Шумковым и командой вылетел в Китай Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с командой улетели в Китай с официальным визитом. У чиновников и топ-менеджеров запланировано турне для развития сотрудничества в сфере промышленности, культуры и обмен опытом. Об вылете губернатора в Китай корреспонденту URA.RU сообщили источники из политичекой сферы. 

«Губернатор Шумков уже вылетел в Китай. Он возглавит делегацию курганских чиновников и топ-менеджеров. Планируется посещение нескольких городов и провинций Китайской народной республики», — отмечают источники URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года Курган принимал делегацию из Юйлиня (КНР). Китайцев встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей также поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей были организованы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с командой улетели в Китай с официальным визитом. У чиновников и топ-менеджеров запланировано турне для развития сотрудничества в сфере промышленности, культуры и обмен опытом. Об вылете губернатора в Китай корреспонденту URA.RU сообщили источники из политичекой сферы.  «Губернатор Шумков уже вылетел в Китай. Он возглавит делегацию курганских чиновников и топ-менеджеров. Планируется посещение нескольких городов и провинций Китайской народной республики», — отмечают источники URA.RU. Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года Курган принимал делегацию из Юйлиня (КНР). Китайцев встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей также поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей были организованы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...