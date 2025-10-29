Женщина с четырьмя детьми лишилась дома из-за паводка в Кургане, а муж умер в Узбекистане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана Ольга З. проживает в съемной квартире с четырьмя малолетними детьми. Дом семьи пострадал от паводка. Восстановить жилье одинокой матери не по силам. Ее муж и отец ее детей был депортирован в Узбекистан, где и умер. Сама Ольга воспитывалась в детском доме, поддержки родни у нее нет. Теперь она просит помощи в решении жилищного вопроса, о чем рассказала URA.RU.

Проблема с жильем

Частный дом, в котором проживала семья, находится в садоводстве «Строитель» в Кургане. Он частично пострадал от пожара в 2024 году, а в этом году — от наводнения. «Я дом отремонтировать не смогу. Муж умер. Я одна с четырьмя детьми осталась. Живем в съемной квартире, так как в доме жить невозможно. Фундамент ушел под землю, трещина в стене появилась шириной 10 сантиметров», — говорит Ольга.

Дом был затоплен под крышу. После паводка городская комиссия признала его подлежащим капитальному ремонту. Женщине предложили 270 тысяч рублей на стройматериалы. Однако она не воспользовалась помощью, так как посчитала, что денег не хватит на капремонт. Кроме того, она боится оставаться с детьми в затопляемой зоне.

Сложная жизненная ситуация

У Ольги три сына и дочь: старшему ребенку 9 лет, а младшему 1 год 9 месяцев. Гражданский муж работал в строительной сфере, имел вид на жительство. Однако около года назад был депортирован в Узбекистан, там заболел и умер.

Выпускница детского дома

Сама Ольга воспитывалась в детском доме в деревне Ольховка Шадринского района. Когда потребовалось восстановить документы после пожара, она получила ответ на запрос, что архив детдома утрачен. Жилье как сирота она не получала.

Просьба многодетной матери

«Наш дом в СНТ очень жалко, но его только сносить. Мы с мужем в нем хорошо жили, там огород был. Сейчас тяжело одной с детьми. Я не прошу квартиру, мне хотя бы дом-пятистенок, или сертификат, чтобы я могла купить жилье. Я всю жизнь жила в домах, на земле работать люблю, и детям легче на свежем воздухе», — говорит Ольга. Ранее она обращалась в администрацию города Кургана и прокуратуру, но проблему решить не удалось.

















1/5 Дом многодетной жительницы Кургана в СНТ пострадал от паводка Фото: Ольга З.