В Курганской области ожидаются продолжительные дожди

Жителей Курганской области предупредили о непогоде 31 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 31 октября прогнозируется пасмурная погода с продолжительными дождями. Суммарное количество осадков в Кургане может достигнуть 15 мм, а в отдельных районах области до 20 мм. Об этом сообщает метеорологический канал.

«В большинстве районов пройдут продолжительные дожди. В Кургане суммарное количество осадков составит 10–15 мм, а в отдельных районах — до 15–20 мм», — сообщает telegram-канал «Погода 45». Отмечается, что температура воздуха как днем, так и ночью будет держаться на отметке около 5…6 градусов тепла.