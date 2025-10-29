Стало известно, как будет называться ТЦ возле уникального турмаршрута Урала
Благоустройством прилегающей территории обещают заняться сразу после окончания строительных работ
Фото: источник URA.RU
Торговый центр, который появится около уникальной туристической тропы Карпинского в Каменске-Уральском, будет называться «Курган». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом строительства.
«Строительство нового торгового комплекса на пересечении улиц Кунавина и Кирова находится в активной стадии. Застройщик проекта — депутат думы Курганской области Роман Романович. Объект будет иметь площадь в пять тысяч квадратных метров», — поделился инсайдер.
На данный момент точные сроки сдачи объекта и его наполнения не называются. Однако источники из бизнес-среды отмечают, что это должно произойти в 2026 году.
Благоустройством прилегающей территории курганский девелопер обещает заняться после завершения всех строительных работ. В том числе, будет обустроено пространство возле входа на тропу Карпинского. При этом участки самого маршрута затрагивать не будут — в целях сохранности магматических и осадочных пород, которые выходят на тропе. Их возраст достигает 430 млн лет.
Фото: источник URA.RU
