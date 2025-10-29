Власти Кургана в восемь раз перевыполнили план по доходам от продажи земли

Власти Кургана заработали на земле в восемь раз больше запланированного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана увеличили доходы бюджета от продажи земельных участков в восемь раз по сравнению с планом за девять месяцев 2025 года. Кроме того, городская казна пополнилась за счет сверхплановых поступлений от штрафов и санкций. Это следует из отчета об исполнении бюджета, утвержденного администрацией города.

«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 5,9 млн рублей при плане в 700 тысяч рублей — в восемь раз больше. Штрафы, санкции, возмещение ущерба принесли 50,3 млн рублей при плане 45,5 млн рублей — 110% исполнения», — говорится в приложении к постановлению администрации города Кургана от 27 октября 2025 года. Документ загружен на сайт муниципалитета.

Несмотря на общий дефицит, бюджет Кургана также получил сверхплановые доходы от приватизации имущества (106%) и компенсаций затрат (110%). При этом отчет фиксирует серьезное недоисполнение расходов по таким важным статьям, как жилищное хозяйство (29% от плана) и охрана окружающей среды (24%). В то же время финансирование социальных обязательств, включая образование и культуру, оставалось в приоритете и было исполнено на 72–78%. Кроме того, город активно привлекал бюджетные кредиты, получив 770,4 млн рублей, но не погасил ни рубля по ранее взятым займам.

