В Белгороде БПЛА попал в многоэтажку, начался пожар: пострадавшие, обстановка

Mash: внутри квартиры в доме в Белгороде, куда ударил БПЛА, находилась семья
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В Белгороде пожарные тушат огонь после прилета дрона ВСУ по жилому дому
В Белгороде пожарные тушат огонь после прилета дрона ВСУ по жилому дому Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. Пятеро человек пострадали, один из них был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Вся актуальная информация об инциденте — в материале URA.RU.

Куда прилетел БПЛА

Украинский беспилотник, предварительно, выпущенный с территорий Харьковской области, попал в жилой дом в Белгороде, который расположен в микрорайоне «Новая жизнь». По данным telegram-канала Mash, дом был построен для семей молодых врачей, учителей. Рядом расположены только школа и детский сад. Никаких военных объектов поблизости нет.

Последствия атаки ВСУ

Украинский дрон-камикадзе влетел прямо внутрь одной из квартир, где находилась семья. В результате повреждены три этажа и около 10 квартир. Окна были выбиты взрывной волной, в том числе пострадал фасад дома. В настоящее время на месте находятся сотрудники спецслужб и пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня.

Пострадавшие

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прилета ранения получил один мирный житель. Мужчина был доставлен в больницу №2 в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Предварительно, еще есть несколько пострадавших. Однако точное число их неизвестно.

Каким дроном ВСУ атаковали дом в Белгороде

По данным telegram-канала Mash, ВСУ атаковали дом испанским беспилотником Columba. Впервые эти дроны украинские военные использовали в ноябре 2023 года. Тогда прибывшие на место эксперты установили, что БПЛА имел кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмм.

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Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. Пятеро человек пострадали, один из них был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Вся актуальная информация об инциденте — в материале URA.RU. Куда прилетел БПЛА Украинский беспилотник, предварительно, выпущенный с территорий Харьковской области, попал в жилой дом в Белгороде, который расположен в микрорайоне «Новая жизнь». По данным telegram-канала Mash, дом был построен для семей молодых врачей, учителей. Рядом расположены только школа и детский сад. Никаких военных объектов поблизости нет. Последствия атаки ВСУ Украинский дрон-камикадзе влетел прямо внутрь одной из квартир, где находилась семья. В результате повреждены три этажа и около 10 квартир. Окна были выбиты взрывной волной, в том числе пострадал фасад дома. В настоящее время на месте находятся сотрудники спецслужб и пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня. Пострадавшие По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прилета ранения получил один мирный житель. Мужчина был доставлен в больницу №2 в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Предварительно, еще есть несколько пострадавших. Однако точное число их неизвестно. Каким дроном ВСУ атаковали дом в Белгороде По данным telegram-канала Mash, ВСУ атаковали дом испанским беспилотником Columba. Впервые эти дроны украинские военные использовали в ноябре 2023 года. Тогда прибывшие на место эксперты установили, что БПЛА имел кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмм.
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