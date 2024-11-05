В Белгороде БПЛА попал в многоэтажку, начался пожар: пострадавшие, обстановка

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. Пятеро человек пострадали, один из них был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Вся актуальная информация об инциденте — в материале URA.RU.
Куда прилетел БПЛА
Украинский беспилотник, предварительно, выпущенный с территорий Харьковской области, попал в жилой дом в Белгороде, который расположен в микрорайоне «Новая жизнь». По данным telegram-канала Mash, дом был построен для семей молодых врачей, учителей. Рядом расположены только школа и детский сад. Никаких военных объектов поблизости нет.
Последствия атаки ВСУ
Украинский дрон-камикадзе влетел прямо внутрь одной из квартир, где находилась семья. В результате повреждены три этажа и около 10 квартир. Окна были выбиты взрывной волной, в том числе пострадал фасад дома. В настоящее время на месте находятся сотрудники спецслужб и пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня.
Пострадавшие
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прилета ранения получил один мирный житель. Мужчина был доставлен в больницу №2 в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Предварительно, еще есть несколько пострадавших. Однако точное число их неизвестно.
Каким дроном ВСУ атаковали дом в Белгороде
По данным telegram-канала Mash, ВСУ атаковали дом испанским беспилотником Columba. Впервые эти дроны украинские военные использовали в ноябре 2023 года. Тогда прибывшие на место эксперты установили, что БПЛА имел кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмм.
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