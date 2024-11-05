В Россельхознадзоре рассказали правду о ввозе украинского масла в Россию

Россельхознадзор опроверг сведения о ввозе в Россию украинского масла
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Сливочное масло производится в ОАЭ, заявили в Россельхознадзоре
Сливочное масло производится в ОАЭ, заявили в Россельхознадзоре Фото:

Россельхознадзор опроверг слухи о ввозе украинского сливочного масла в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ведомство заявило, что поступающее масло произведено непосредственно в ОАЭ.

«Относительно фейковой информации, распространяемой в некоторых telegram-каналах и СМИ, о ввозе в Россию из ОАЭ сливочного масла украинского происхождения Россельхознадзор сообщает следующее. Поступившее в Россию сливочное масло из ОАЭ произведено на территории этой же страны», — передает сообщение Россельхознадзора ТАСС. 

Там добавили, что данные факты подтверждаются ветеринарными и товаросопроводительными документами. Масло ввозится в ограниченных объемах, по 20 килограммов, исключительно с целью переработки, заключили в федеральной службе.

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Россельхознадзор опроверг слухи о ввозе украинского сливочного масла в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ведомство заявило, что поступающее масло произведено непосредственно в ОАЭ. «Относительно фейковой информации, распространяемой в некоторых telegram-каналах и СМИ, о ввозе в Россию из ОАЭ сливочного масла украинского происхождения Россельхознадзор сообщает следующее. Поступившее в Россию сливочное масло из ОАЭ произведено на территории этой же страны», — передает сообщение Россельхознадзора ТАСС.  Там добавили, что данные факты подтверждаются ветеринарными и товаросопроводительными документами. Масло ввозится в ограниченных объемах, по 20 килограммов, исключительно с целью переработки, заключили в федеральной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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