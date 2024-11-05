Бывший бизнесмен Ростислав Гольдштейн назначен врио главы Коми

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Пост главы Коми временно займет Ростислав Гольдштейн
Пост главы Коми временно займет Ростислав Гольдштейн Фото:

Бывший глава Еврейской автономной области и экс-бизнесмен Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми», — говорится в тексте указа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Гольдштейна после досрочного прекращения полномочий на этом посту Вячеслава Уйбы. Указ вступает в силу с момента подписания.

Гольдштейн на встрече с Путиным заявил о готовности развивать Республику Коми. Он отметил, что среди основных проблем региона — развитие северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора, и попросил президента о помощи в проработке этих вопросов с Минэкономразвития. Гольдштейн также обозначил перспективные направления, включая добычу бокситов и углеводородов, а также развитие лесного хозяйства.

Владимир Уйба 5 ноября объявил об уходе с поста губернатора республики Коми, не уточнив причины отставки. Он сообщил, что Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о пути Уйбы от обычного врача из Екатеринбурга до губернатора Коми и его возможные перспективы.

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Бывший глава Еврейской автономной области и экс-бизнесмен Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми», — говорится в тексте указа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Гольдштейна после досрочного прекращения полномочий на этом посту Вячеслава Уйбы. Указ вступает в силу с момента подписания. Гольдштейн на встрече с Путиным заявил о готовности развивать Республику Коми. Он отметил, что среди основных проблем региона — развитие северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора, и попросил президента о помощи в проработке этих вопросов с Минэкономразвития. Гольдштейн также обозначил перспективные направления, включая добычу бокситов и углеводородов, а также развитие лесного хозяйства. Владимир Уйба 5 ноября объявил об уходе с поста губернатора республики Коми, не уточнив причины отставки. Он сообщил, что Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о пути Уйбы от обычного врача из Екатеринбурга до губернатора Коми и его возможные перспективы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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