Бывший бизнесмен Ростислав Гольдштейн назначен врио главы Коми

Бывший глава Еврейской автономной области и экс-бизнесмен Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми», — говорится в тексте указа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Гольдштейна после досрочного прекращения полномочий на этом посту Вячеслава Уйбы. Указ вступает в силу с момента подписания.
Гольдштейн на встрече с Путиным заявил о готовности развивать Республику Коми. Он отметил, что среди основных проблем региона — развитие северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора, и попросил президента о помощи в проработке этих вопросов с Минэкономразвития. Гольдштейн также обозначил перспективные направления, включая добычу бокситов и углеводородов, а также развитие лесного хозяйства.
Владимир Уйба 5 ноября объявил об уходе с поста губернатора республики Коми, не уточнив причины отставки. Он сообщил, что Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о пути Уйбы от обычного врача из Екатеринбурга до губернатора Коми и его возможные перспективы.
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