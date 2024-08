Карьера на ТНТ, отъезд за рубеж и нападки на Лукашенко: чем прославился комик Комиссаренко

В Беларуси комика Комиссаренко обвинили в оскорблениях Лукашенко

16 августа 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Слава Комиссаренко в своих выступлениях называл Лукашенко «Чик-Чириком» и шутил над ним Фото: Соцсети Против белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своих выступлениях он неоднократно пародировал лидера и шутил над ним, а также затрагивал тему протестных митингов в стране. Подробнее о биографии и карьере Комиссаренко — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Известный стендап-комик Слава Комиссаренко родился в Минске 27 июля 1985 года в семье преподавателей английского языка. Его детство омрачил трагический инцидент, когда в возрасте двух с половиной лет он упал из окна восьмого этажа и был на грани жизни и смерти, проведя два дня в коме. Эту историю Слава узнал из своей медицинской карты уже в подростковом возрасте. В подростковые годы Комиссаренко проявил интерес к спорту: он занимался плаванием и боксом. После школы в 2003 году Слава Комиссаренко поступил в Белорусский государственный экономический университет на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций. Во время учебы он встретил продюсера Дмитрия Невзорова, с которым в дальнейшем основал юмористический дуэт «Совесть». Их первые выступления состоялись на студенческих событиях, а затем они пробились на телеэкраны. Путь к успеху на ТНТ Перед тем как стать известным комиком, Комиссаренко работал копирайтером, создавая сценарии для рекламных роликов и телешоу, а также публикуя статьи в печатных изданиях. В 2008 году он вместе с Невзоровым в составе дуэта «Совесть» принял участие в проекте «Смех без правил» на ТНТ и занял второе место. После успеха на ТНТ дуэт «Совесть» продолжил свое телевизионное участие, выступая в таких программах, как «Убойная лига» и «Comedy Баттл. Турнир». Со временем Комиссаренко начал выступать сольно, участвовал в шоу «Бункер News» на РЕН ТВ и организовывал минский проект Yammi stand-up show Cheesecake Factory. В 2012 году Слава стал частью команды Stand Up на ТНТ и утвердился как постоянный резидент шоу. Он также был приглашенным сценаристом для сериала «В Москве всегда солнечно», адаптации американского ситкома «В Филадельфии всегда солнечно». Карьера Комиссаренко достигла нового уровня, когда он стал членом жюри и наставником в шоу «Открытый микрофон», который давал шанс начинающим комикам заявить о себе и стать резидентами Stand Up. Однако в январе 2020 года Слава принял решение покинуть ТНТ. Он объяснил свой уход необходимостью соответствовать «законам телевидения» и выгоранием. В январе 2022 года комик уехал из России Фото: Соцсети Новый этап в карьере После завершения работы на ТНТ, Слава Комиссаренко не прекратил свою творческую деятельность и основал собственный YouTube-канал. На этой платформе он начал публиковать записи своих стендап-выступлений. В дополнение к этому, Комиссаренко запустил подкаст под названием «Время от времени». Сейчас на его канале собралась аудитория в 1,4 миллиона подписчиков. В начале 2022 года комик принял решение покинуть Россию и перебраться за границу. Сначала он проживал в Польше, а затем переехал в Турцию. Комиссаренко также сообщил о получении американской «визы талантов», что открыло перед ним двери для выступлений на международной арене. Слава продолжил активно выступать со стендап-программами, преимущественно на европейских площадках. Шутки Комиссаренко про Лукашенко Комик неоднократно пародировал Лукашенко в эфире передачи Stand Up на ТНТ. В частности, комик шутил о выборах в Белоруссии и отсутствии на них конкурентов действующего главы государства. В 2020 году в эфире Youtube-шоу «Что было дальше?» Комиссаренко жестко пошутил о поведении Лукашенко и выразил сомнение в его адекватности. «Видели, как у Чик-чирика фляга свистит?», — сказал Слава, говоря о действующем главе страны. Слава Комиссаренко с ведущими шоу "Что было дальше?" Фото: Соцсети Ограничения на выступления С начала 2021 года Комиссаренко столкнулся с запретом на проведение своих выступлений на родине. Он связал ситуацию с его сатирическими высказываниями о белорусском лидере. В ноябре 2021 года комик стал гостем популярного YouTube-канала журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). Выпуск с участием Комиссаренко был признан экстремистским в Белоруссии в марте 2022 года. Пересечение с белорусскими спецслужбами и переезд В январе 2022 года Комиссаренко заявил о своем отъезде из России, объяснив это преследованием со стороны белорусского КГБ. Во время одного из концертов в Киеве комик поделился, что провел новогодние праздники в условиях розыска, организованного КГБ Белоруссии, и что основанием для этого послужили его шутки. О предстоящем розыске его предупредили активисты через социальные сети. Спецслужбы, по его словам, планировали его задержание и вывоз из России, несмотря на наличие у него российского гражданства. Комиссаренко также упомянул о телефонных звонках и сообщениях от сотрудников КГБ, хотя в пресс-службе спецслужб отрицали данные обвинения, назвав их «полной чушью и бредом». Расследование Следственного комитета В августе 2024 года стало известно о начале заочного производства дела Следственным комитетом Белоруссии в отношении Комиссаренко. Обвинения предъявлены в клевете и оскорблении президента страны, а также в разжигании вражды и розни. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики. Личная жизнь В сентябре 2023 года Слава Комиссаренко женился на украинке Юлии Шашковой. Однако вскоре после торжества в социальных сетях начали распространяться слухи о прошлом Юлии как вебкам-модели. Спустя две недели после свадьбы Комиссаренко признался, что узнал о прошлом своей супруги только после официальной церемонии. Комик заявил, что считает, что прошлое человека может быть разным, однако об этом важно открыто сказать партнеру, а не скрывать. В ответ на возникший резонанс Юлия Шашкова прокомментировала ситуацию, подтвердив факт своей кратковременной работы вебкам-моделью много лет назад, которая продолжалась всего несколько недель. Она подчеркнула, что этот период своей жизни она практически забыла и считает его ошибкой, которую уже простила себе. Последствия этого открытия повлияли на семейные отношения пары, и уже в октябре 2023 года Комиссаренко объявил о намерении развестись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко, проживающего в России, заочно начато производство дела по обвинению в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своих выступлениях он неоднократно пародировал лидера и шутил над ним, а также затрагивал тему протестных митингов в стране. Подробнее о биографии и карьере Комиссаренко — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Известный стендап-комик Слава Комиссаренко родился в Минске 27 июля 1985 года в семье преподавателей английского языка. Его детство омрачил трагический инцидент, когда в возрасте двух с половиной лет он упал из окна восьмого этажа и был на грани жизни и смерти, проведя два дня в коме. Эту историю Слава узнал из своей медицинской карты уже в подростковом возрасте. В подростковые годы Комиссаренко проявил интерес к спорту: он занимался плаванием и боксом. После школы в 2003 году Слава Комиссаренко поступил в Белорусский государственный экономический университет на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций. Во время учебы он встретил продюсера Дмитрия Невзорова, с которым в дальнейшем основал юмористический дуэт «Совесть». Их первые выступления состоялись на студенческих событиях, а затем они пробились на телеэкраны. Путь к успеху на ТНТ Перед тем как стать известным комиком, Комиссаренко работал копирайтером, создавая сценарии для рекламных роликов и телешоу, а также публикуя статьи в печатных изданиях. В 2008 году он вместе с Невзоровым в составе дуэта «Совесть» принял участие в проекте «Смех без правил» на ТНТ и занял второе место. После успеха на ТНТ дуэт «Совесть» продолжил свое телевизионное участие, выступая в таких программах, как «Убойная лига» и «Comedy Баттл. Турнир». Со временем Комиссаренко начал выступать сольно, участвовал в шоу «Бункер News» на РЕН ТВ и организовывал минский проект Yammi stand-up show Cheesecake Factory. В 2012 году Слава стал частью команды Stand Up на ТНТ и утвердился как постоянный резидент шоу. Он также был приглашенным сценаристом для сериала «В Москве всегда солнечно», адаптации американского ситкома «В Филадельфии всегда солнечно». Карьера Комиссаренко достигла нового уровня, когда он стал членом жюри и наставником в шоу «Открытый микрофон», который давал шанс начинающим комикам заявить о себе и стать резидентами Stand Up. Однако в январе 2020 года Слава принял решение покинуть ТНТ. Он объяснил свой уход необходимостью соответствовать «законам телевидения» и выгоранием. Новый этап в карьере После завершения работы на ТНТ, Слава Комиссаренко не прекратил свою творческую деятельность и основал собственный YouTube-канал. На этой платформе он начал публиковать записи своих стендап-выступлений. В дополнение к этому, Комиссаренко запустил подкаст под названием «Время от времени». Сейчас на его канале собралась аудитория в 1,4 миллиона подписчиков. В начале 2022 года комик принял решение покинуть Россию и перебраться за границу. Сначала он проживал в Польше, а затем переехал в Турцию. Комиссаренко также сообщил о получении американской «визы талантов», что открыло перед ним двери для выступлений на международной арене. Слава продолжил активно выступать со стендап-программами, преимущественно на европейских площадках. Шутки Комиссаренко про Лукашенко Комик неоднократно пародировал Лукашенко в эфире передачи Stand Up на ТНТ. В частности, комик шутил о выборах в Белоруссии и отсутствии на них конкурентов действующего главы государства. В 2020 году в эфире Youtube-шоу «Что было дальше?» Комиссаренко жестко пошутил о поведении Лукашенко и выразил сомнение в его адекватности. «Видели, как у Чик-чирика фляга свистит?», — сказал Слава, говоря о действующем главе страны. Ограничения на выступления С начала 2021 года Комиссаренко столкнулся с запретом на проведение своих выступлений на родине. Он связал ситуацию с его сатирическими высказываниями о белорусском лидере. В ноябре 2021 года комик стал гостем популярного YouTube-канала журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). Выпуск с участием Комиссаренко был признан экстремистским в Белоруссии в марте 2022 года. Пересечение с белорусскими спецслужбами и переезд В январе 2022 года Комиссаренко заявил о своем отъезде из России, объяснив это преследованием со стороны белорусского КГБ. Во время одного из концертов в Киеве комик поделился, что провел новогодние праздники в условиях розыска, организованного КГБ Белоруссии, и что основанием для этого послужили его шутки. О предстоящем розыске его предупредили активисты через социальные сети. Спецслужбы, по его словам, планировали его задержание и вывоз из России, несмотря на наличие у него российского гражданства. Комиссаренко также упомянул о телефонных звонках и сообщениях от сотрудников КГБ, хотя в пресс-службе спецслужб отрицали данные обвинения, назвав их «полной чушью и бредом». Расследование Следственного комитета В августе 2024 года стало известно о начале заочного производства дела Следственным комитетом Белоруссии в отношении Комиссаренко. Обвинения предъявлены в клевете и оскорблении президента страны, а также в разжигании вражды и розни. Заявление СК появилось после предложения Лукашенко наказывать за оскорбление экс-лидера страны, а также за насилие в отношении действующего или бывшего президента республики. Личная жизнь В сентябре 2023 года Слава Комиссаренко женился на украинке Юлии Шашковой. Однако вскоре после торжества в социальных сетях начали распространяться слухи о прошлом Юлии как вебкам-модели. Спустя две недели после свадьбы Комиссаренко признался, что узнал о прошлом своей супруги только после официальной церемонии. Комик заявил, что считает, что прошлое человека может быть разным, однако об этом важно открыто сказать партнеру, а не скрывать. В ответ на возникший резонанс Юлия Шашкова прокомментировала ситуацию, подтвердив факт своей кратковременной работы вебкам-моделью много лет назад, которая продолжалась всего несколько недель. Она подчеркнула, что этот период своей жизни она практически забыла и считает его ошибкой, которую уже простила себе. Последствия этого открытия повлияли на семейные отношения пары, и уже в октябре 2023 года Комиссаренко объявил о намерении развестись.