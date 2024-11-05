Пермское УФАС выявило сотни нарушений закона в сфере госзакупок

С начала 2024 года пермское Пермское УФАС выявило 265 нарушений при проведении госзакупок. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
«За 9 месяцев 2024 года в Пермское УФАС поступило 408 жалоб на действия заказчиков, аукционных, конкурсных комиссий, 60 процентов из них признаны необоснованными. В результате рассмотрения жалоб выявлено 159 нарушений закона о контрактной системе и выдано 125 предписаний об устранении этих нарушений. Кроме того, проведено 200 внеплановых проверок, в ходе которых исследовано 630 закупок, обнаружено 106 нарушений закона и выдано два предписания об устранении нарушений», — сообщили в УФАС.
Уточняется, что с начала года в Пермское УФАС поступило 334 обращения от заказчиков с просьбой включить информацию о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. В результате в реестр внесены данные о 22 участниках, которые уклонились от подписания контракта, о 110 подрядчиках, контракты с которыми расторгли в одностороннем порядке, а также о двух поставщиках, контракты с которыми расторгли по решению суда.
Всего возбуждено 393 административных дела. Постановлений о наложении штрафа вынесено на общую сумму в 2,3 млн рублей. В бюджет уже поступило 1,3 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермское УФАС обнаружило картельный сговор при закупке для больницы. Участие в торгах принимали две пермские организации, одна из которых стала победителем. Одна компания подала заявку, но не стала принимать участие в торгах, вторая же минимально снизила цену контракта.
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