Судно с 12-ю рыбаками терпит бедствие в Баренцевом море

Рыболовное судно «Алиот» терпит бедствие в Баренцевом море, на борту находится 12 человек. Инцидент произошел из-за возможного нарушения работы винта, в результате чего судно потеряло ход более чем в 110 километрах от берега Мурманской области.
«Во время промысла в Баренцевом море в 110 км от берега потеряло ход рыболовное судно СРТ МК-0245 „Алиот“, порт приписки г. Мурманск», — сообщили в оперативных службах агентству ТАСС. По предварительным данным, произошло обвивание чего-то вокруг винта или его вала. На борту находится экипаж из 12 человек, жертв и пострадавших нет.
На помощь рыбакам уже направлены спасательные службы. Ожидается, что операция по эвакуации экипажа пройдет без осложнений, учитывая отсутствие пострадавших среди членов команды.
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