Судно с 12-ю рыбаками терпит бедствие в Баренцевом море

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Рыболовное судно потеряло ход из-за поломки винта в Баренцевом море
Рыболовное судно потеряло ход из-за поломки винта в Баренцевом море Фото:

Рыболовное судно «Алиот» терпит бедствие в Баренцевом море, на борту находится 12 человек. Инцидент произошел из-за возможного нарушения работы винта, в результате чего судно потеряло ход более чем в 110 километрах от берега Мурманской области.

«Во время промысла в Баренцевом море в 110 км от берега потеряло ход рыболовное судно СРТ МК-0245 „Алиот“, порт приписки г. Мурманск», — сообщили в оперативных службах агентству ТАСС. По предварительным данным, произошло обвивание чего-то вокруг винта или его вала. На борту находится экипаж из 12 человек, жертв и пострадавших нет.

На помощь рыбакам уже направлены спасательные службы. Ожидается, что операция по эвакуации экипажа пройдет без осложнений, учитывая отсутствие пострадавших среди членов команды.

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Рыболовное судно «Алиот» терпит бедствие в Баренцевом море, на борту находится 12 человек. Инцидент произошел из-за возможного нарушения работы винта, в результате чего судно потеряло ход более чем в 110 километрах от берега Мурманской области. «Во время промысла в Баренцевом море в 110 км от берега потеряло ход рыболовное судно СРТ МК-0245 „Алиот“, порт приписки г. Мурманск», — сообщили в оперативных службах агентству ТАСС. По предварительным данным, произошло обвивание чего-то вокруг винта или его вала. На борту находится экипаж из 12 человек, жертв и пострадавших нет. На помощь рыбакам уже направлены спасательные службы. Ожидается, что операция по эвакуации экипажа пройдет без осложнений, учитывая отсутствие пострадавших среди членов команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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