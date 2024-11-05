В Челябинской области вдвое увеличились затраты на науку

В Челябинской области по итогам девяти месяцев этого года практически в два раза увеличились расходы на научные разработки. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.
«За январь — сентябрь 2024 года расходы на научные исследования и разработки в регионе составили 21 млрд 258,7 млн рублей. Это составляет 197,3% относительно того же периода 2023 года», — говорится в отчете ведомства об обороте организаций по видам экономической деятельности. При этом в сентябре нынешнего года расходы на научные разработки выросли в 3,3 раза относительно сентября прошлого года.
Научные разработки оказались на втором месте по увеличению уровня расходов, уступив только производству одежды (рост в 2,4 раза). Также значительный рост за первые девять месяцев года продемонстрировали сфера госуправления, обеспечения безопасности и соцобеспечения (151,3% относительно того же периода прошлого года), лесозаготовки (145,1%) и строительство (140,4%). Отрицательную динамику продемонстрировали производство напитков (97,5%), производство изделий из кожи (88,5%), производство химических веществ (95,9%), а также полиграфическая деятельность (95,4%).
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