05 ноября 2024

На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО из-за сбитого лося опрокинулась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На тюменской трассе сбили лося: животное погибло, водитель травмирован
На тюменской трассе сбили лося: животное погибло, водитель травмирован Фото:

На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО водитель сбил лося, из-за чего его автомобиль перевернулся на крышу. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД.

«Nissan наехал на лося на 105 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. От удара автомобиль перевернулся на крышу. 61-летний водитель поранил руку, животное погибло», — рассказали в управлении Госавтоинспекции региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменский байкер получил разрыв органов, инсульт и онемел после ДТП с лосем. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.

Nissan перевернулся на крышу, лось погиб
Nissan перевернулся на крышу, лось погиб
Фото:

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На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО водитель сбил лося, из-за чего его автомобиль перевернулся на крышу. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД. «Nissan наехал на лося на 105 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. От удара автомобиль перевернулся на крышу. 61-летний водитель поранил руку, животное погибло», — рассказали в управлении Госавтоинспекции региона. Ранее URA.RU писало, что тюменский байкер получил разрыв органов, инсульт и онемел после ДТП с лосем. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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