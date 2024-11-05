На тюменской трассе сбили лося: животное погибло, водитель травмирован
На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО водитель сбил лося, из-за чего его автомобиль перевернулся на крышу. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД.
«Nissan наехал на лося на 105 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. От удара автомобиль перевернулся на крышу. 61-летний водитель поранил руку, животное погибло», — рассказали в управлении Госавтоинспекции региона.
Ранее URA.RU писало, что тюменский байкер получил разрыв органов, инсульт и онемел после ДТП с лосем. Врачам удалось спасти жизнь мужчины.
Nissan перевернулся на крышу, лось погиб
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