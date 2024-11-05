05 ноября 2024

Рейс из Махачкалы в Пермь задерживается из-за атаки беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
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Время задержки вылета пока не указывается
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Вылет рейса из Махачкалы в Пермь задерживается на неопределенное время. Причиной стала атака беспилотника на Каспийск.

«Уничтожен над Каспийском беспилотник летательный аппарат», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По предварительным данным, Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица», уточняет telegram-канал Bazа. По данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, там задерживает вылет трех рейсов. Один из них направится в Пермь.

Самолет должен был подняться в небо в 10:40. Новое время вылета пока не указывается.

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Вылет рейса из Махачкалы в Пермь задерживается на неопределенное время. Причиной стала атака беспилотника на Каспийск. «Уничтожен над Каспийском беспилотник летательный аппарат», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По предварительным данным, Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица», уточняет telegram-канал Bazа. По данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, там задерживает вылет трех рейсов. Один из них направится в Пермь. Самолет должен был подняться в небо в 10:40. Новое время вылета пока не указывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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