Рейс из Махачкалы в Пермь задерживается из-за атаки беспилотника

Время задержки вылета пока не указывается
Вылет рейса из Махачкалы в Пермь задерживается на неопределенное время. Причиной стала атака беспилотника на Каспийск.
«Уничтожен над Каспийском беспилотник летательный аппарат», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По предварительным данным, Каспийск был атакован беспилотником «Летучая лисица», уточняет telegram-канал Bazа. По данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, там задерживает вылет трех рейсов. Один из них направится в Пермь.
Самолет должен был подняться в небо в 10:40. Новое время вылета пока не указывается.
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