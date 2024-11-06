Макрон после победы Трампа задумался о самостоятельной Европе

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После сообщений о победе Трампа президент Франции связался с Шольцем
После сообщений о победе Трампа президент Франции связался с Шольцем Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

После сообщений о победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на прошедших выборах европейским лидерам необходимо работать ради сильной и суверенной Европы. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон через несколько часов после того, как Трамп назвал себя победителем по итогам голосования.

«Я только что говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X. В своем предыдущем посте, вышедшем ранее этим же днем, президент Франции поздравил Трампа и заявил о готовности работать вместе «для большего мира и процветания, как это было на протяжении четырех лет».

Трамп уже назвал себя победителем на прошедших выборах. О его предварительной победе также заявил ряд американских и мировых СМИ. Помимо Макрона поздравить Трампа уже успели украинский лидер Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и ряд представителей других стран. Главное о том, как прошли выборы президента США — в онлайн-трансляции URA.RU

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После сообщений о победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на прошедших выборах европейским лидерам необходимо работать ради сильной и суверенной Европы. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон через несколько часов после того, как Трамп назвал себя победителем по итогам голосования. «Я только что говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности », — написал Макрон в своем аккаунте в соцсети X. В своем предыдущем посте, вышедшем ранее этим же днем, президент Франции поздравил Трампа и заявил о готовности работать вместе «для большего мира и процветания, как это было на протяжении четырех лет». Трамп уже назвал себя победителем на прошедших выборах. О его предварительной победе также заявил ряд американских и мировых СМИ. Помимо Макрона поздравить Трампа уже успели украинский лидер Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Ким Стармер и ряд представителей других стран. Главное о том, как прошли выборы президента США — в онлайн-трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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