Экс-глава Сургута перед задержанием уволился из Фонда развития Югры

Экс-глава Сургута Андрей Филатов, ставший фигурантом уголовного дела о коррупции, незадолго до задержания неожиданно уволился из Фонда развития Югры. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента.
По словам инсайдера, Филатов проработал там с мая в качестве заместителя директора, а в середине октября написал заявление на увольнение. «Когда Филатов устраивался в фонд, ему сулили большие перспективы. Дескать, он будет курировать инвестпроекты с миллиардными вложениями. Но ничего из этого не случилось. Поэтому Филатов хотел сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Но у силовиков были на него иные планы», — сообщил инсайдер.
Генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Черняев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Его заместитель, отвечающий за связи со СМИ, Игорь Усатый также оказался не доступен для общения с прессой.
Ранее URA.RU сообщало, что Филатов арестован на два месяца. Он подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
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