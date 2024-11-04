Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову
Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову, который стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Он проведет время до суда в СИЗО, передает журналист URA.RU из здания суда.
«Суд избрал меру пресечения экс-мэру Сургута Филатову. Он отправится в СИЗО на два месяца», — сообщил корреспондент.
Филатова задержали на выходных по подозрению в коммерческом подкупе. Источники отмечают, что он проходит по делу не как должностное лицо.
Ранее URA.RU писало, что Филатов попал в разработку ФСБ, его задерживали при участии Росгвардии. Его подозревают в коррупции.
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