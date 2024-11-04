04 ноября 2024

Суд избрал меру пресечения экс-мэру Сургута Филатову, подозреваемому в подкупе. Видео

Экс-мэр Сургута Филатов проведет в СИЗО 2 месяца по подозрению в подкупе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову
Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову Фото:

Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову, который стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Он проведет время до суда в СИЗО, передает журналист URA.RU из здания суда.

«Суд избрал меру пресечения экс-мэру Сургута Филатову. Он отправится в СИЗО на два месяца», — сообщил корреспондент.

Филатова задержали на выходных по подозрению в коммерческом подкупе. Источники отмечают, что он проходит по делу не как должностное лицо.

Ранее URA.RU писало, что Филатов попал в разработку ФСБ, его задерживали при участии Росгвардии. Его подозревают в коррупции.

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Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову, который стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Он проведет время до суда в СИЗО, передает журналист URA.RU из здания суда. «Суд избрал меру пресечения экс-мэру Сургута Филатову. Он отправится в СИЗО на два месяца», — сообщил корреспондент. Филатова задержали на выходных по подозрению в коммерческом подкупе. Источники отмечают, что он проходит по делу не как должностное лицо. Ранее URA.RU писало, что Филатов попал в разработку ФСБ, его задерживали при участии Росгвардии. Его подозревают в коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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