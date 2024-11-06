06 ноября 2024

Документальный фильм с челябинскими врачами покажут в кино. Видео

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Сюжет фильма закрутился вокруг врачей из одной семьи
Сюжет фильма закрутился вокруг врачей из одной семьи Фото:

В кинотеатре «Победа» в Челябинске 13 ноября состоится премьера документального фильма «Manu Armata», посвященного истории двух поколений врачей. Роли в кинокартине сыграли Руслан Хайрутдинов — врач ортопед-травматолог и его отец Фарит Хиразутдинович — хирург, сообщили в пресс-службе студии видеопроизводства Cloud Production

«Картина стала рассказом о большой любви к профессии двух поколений врачей. Главный герой картины — , врач ортопед-травматолог ЧОКБ (Челябинской Областной Клинической Больницы). Он проводит операции по уникальной методике, которая реализуется только в четырех городах страны. Фарит Хиразутдинович, хирург Катав-Ивановской больницы и отец главного героя. Его операции спасли сотни жизней после Ашинской катастрофы и различных ДТП на трассе М-5», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия, помимо просмотра киноленты, предусмотрена экспозиция фотографий Александра Соколова, а также музыкальное оформление, выполненное на основе саундтреков к фильму. По завершении просмотра запланирована творческая дискуссия с участием членов съемочной команды и главного персонажа.

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В кинотеатре «Победа» в Челябинске 13 ноября состоится премьера документального фильма «Manu Armata», посвященного истории двух поколений врачей. Роли в кинокартине сыграли Руслан Хайрутдинов — врач ортопед-травматолог и его отец Фарит Хиразутдинович — хирург, сообщили в пресс-службе студии видеопроизводства Cloud Production «Картина стала рассказом о большой любви к профессии двух поколений врачей. Главный герой картины — , врач ортопед-травматолог ЧОКБ (Челябинской Областной Клинической Больницы). Он проводит операции по уникальной методике, которая реализуется только в четырех городах страны. Фарит Хиразутдинович, хирург Катав-Ивановской больницы и отец главного героя. Его операции спасли сотни жизней после Ашинской катастрофы и различных ДТП на трассе М-5», — говорится в сообщении. В рамках мероприятия, помимо просмотра киноленты, предусмотрена экспозиция фотографий Александра Соколова, а также музыкальное оформление, выполненное на основе саундтреков к фильму. По завершении просмотра запланирована творческая дискуссия с участием членов съемочной команды и главного персонажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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