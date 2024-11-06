В кинотеатре «Победа» в Челябинске 13 ноября состоится премьера документального фильма «Manu Armata», посвященного истории двух поколений врачей. Роли в кинокартине сыграли Руслан Хайрутдинов — врач ортопед-травматолог и его отец Фарит Хиразутдинович — хирург, сообщили в пресс-службе студии видеопроизводства Cloud Production
«Картина стала рассказом о большой любви к профессии двух поколений врачей. Главный герой картины — , врач ортопед-травматолог ЧОКБ (Челябинской Областной Клинической Больницы). Он проводит операции по уникальной методике, которая реализуется только в четырех городах страны. Фарит Хиразутдинович, хирург Катав-Ивановской больницы и отец главного героя. Его операции спасли сотни жизней после Ашинской катастрофы и различных ДТП на трассе М-5», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия, помимо просмотра киноленты, предусмотрена экспозиция фотографий Александра Соколова, а также музыкальное оформление, выполненное на основе саундтреков к фильму. По завершении просмотра запланирована творческая дискуссия с участием членов съемочной команды и главного персонажа.
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