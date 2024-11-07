У фигурантов дела о хищениях в Минобороны арестовали имущество

СК: арестовано имущество фигурантов дела о хищении у Миноборoны на 700 млн
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СК продолжает расследование дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ
СК продолжает расследование дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Министерства обороны РФ было арестовано на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета России.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СК, его передает РИА Новости. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые участвовали в мошенничестве с недвижимостью, принадлежащей Министерству обороны, на сумму свыше 940 миллионов рублей.

Также было установлено, что Грачев, Асташкин и Потапов причастны к аналогичному преступлению в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск, тогда как остальные находятся под стражей.

Ранее были опубликованы сведения о том, что в Москве произошла кража имущества Министерства обороны, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Согласно информации следственных органов, в ходе банкротства предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона», подведомственного Министерству обороны России, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова организовали фиктивные аукционы, результатом которых стало присвоение имущественного комплекса в Москве, передает издание «Ридус».

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Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Министерства обороны РФ было арестовано на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета России. «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СК, его передает РИА Новости. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые участвовали в мошенничестве с недвижимостью, принадлежащей Министерству обороны, на сумму свыше 940 миллионов рублей. Также было установлено, что Грачев, Асташкин и Потапов причастны к аналогичному преступлению в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск, тогда как остальные находятся под стражей. Ранее были опубликованы сведения о том, что в Москве произошла кража имущества Министерства обороны, стоимость которого превышает 700 миллионов рублей. Согласно информации следственных органов, в ходе банкротства предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона», подведомственного Министерству обороны России, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова организовали фиктивные аукционы, результатом которых стало присвоение имущественного комплекса в Москве, передает издание «Ридус».
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