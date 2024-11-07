Увеличение пошлин на импортное вино поможет отечественным производителям. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума отметил, что пошлины на зарубежные напитки могут быть повышены с 25% до 30-50%, но не могут быть запретительными. Эксперты объяснили URA.RU, что предполагается, что рост будет постепенным.
Выступая на пленарной сессии, вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что в стране возрождаются традиции и культура потребления вина, а также появляются семейные фермерские винодельни. Чтобы поддержать их и отрасль в целом, власти используют самые разные меры господдержки. В том числе, и в пределах одного из федеральных проектов «Стимулирование развития виноградарства и виноделия».
«В 2024 году на эти мероприятия предусмотрено 3,5 млрд рублей. В 2025 году планируется уже более 4 млрд рублей. Поддержка растет», — отметил вице-премьер во время трансляции пленарной сессии.
Помимо этого, отечественные игроки рынка выступают за повышение пошлин на ввозимую продукцию из недружественных стран. Причем до запретительного уровня. На это заявление Дмитрий Патрушев уточнил, что в этом вопросе надо все аккуратно взвесить цифры и внимательно отнестись к их принятию.
«Я согласен, что пошлина в 25% может быть увеличена, может быть до 30%, до 50%, но это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности», — отметил он.
Если поднимать пошлины постепенно, то чисто психологически это будет не так заметно, считает руководитель департамента бизнес-аналитики Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Толмачев. «Когда мы плавно поднимаем пошлины, то и цена на конечную продукцию меняется постепенно. У потребителей есть возможность привыкнуть к новой стоимости, не вызвав какого-то отторжения», — объяснил эксперт.
Теоретически, отметил Михаил Толмачев, это поможет и российскому вину занять больше полок в магазинах. Правда сейчас, как отметил эксперт, от сети к сети ассортимент отечественного вина может сильно различаться — где-то есть большой выбор, а где-то стоит всего лишь несколько бутылок. А если мы хотим постепенно замещать иностранную продукцию, таких перекосов быть не должно. «Это все взаимосвязано. Если пошлины на импортное вино повышаются, то оно меняется в цене. Соответственно, больше покупают отечественных напитков», — сообщил он.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что сейчас меры поддержки российского винодельчества беспрецедентные.
«Например, у нас возвращается практически весь акциз производителям. Допустим, если импортеры платят 130 рублей за литр, то наши виноделы получают их обратно — разница в акцизе примерно в 130 раз. Причем, платят даже наши соседние страны: Грузия, Армения, Белоруссия и так далее», — добавил Павел Шапкин.
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