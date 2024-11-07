Вице-премьер Патрушев пообещал россиянам много интересного отечественного вина

К концу года в РФ будет произведено 70 миллионов декалитров вина, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума. В рамках своего выступления он также подчеркнул значительный рост и развитие отрасли, особенно благодаря государственной поддержке и вкладу в культуру России.
«... урожай прогнозируется достаточно неплохой — более 800 тысяч тонн. Отдельно отмечу, что по качеству виноград будет одним из лучших за последние годы. По оценкам виноделов, нас ждут достаточно интересные вина — танинные, с ярким ароматом, а также с потенциалом к выдержке. В этом году произведено почти 47 миллионов декалитров винодельческой продукции. Это на 15% больше, чем годом ранее. К концу года ожидаем порядка 70 миллионов декалитров», — привели слова Патрушева в материале его пресс-службы. Релиз есть в распоряжении URA.RU.
Также зампред заявил, что российское виноградарство и виноделие демонстрируют значительный рост и развитие. В России наблюдается возрождение традиций и культуры потребления вина, а также увеличение числа семейных фермерских виноделен и появление уникальных авторских вин. Вице-премьер подчеркнул, что в 2024 году запланирована закладка более шести тысяч гектаров новых виноградников, что позволит увеличить общую площадь до 107 тысяч гектаров.
Господдержка направлена на развитие отрасли, причем ключевые меры осуществляются через федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». В рамках этого проекта ежегодно около 330 производителей получают субсидии, которые предназначены для покупки посадочного материала, оборудования, создания виноградников и организации питомников. В 2024 году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей. В следующем году планируется увеличить финансирование до более чем четырех миллиардов рублей, подчеркнул Патрушев.
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