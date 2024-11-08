Российские войска крупно продвинулись на купянском направлении

ВС РФ заняли опорный пункт в Петропавловке и лесополосу рядом с Кучеровкой
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ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Петропавловке
ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в Петропавловке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ сильно продвинулись на купянском направлении в Харьковской области, заняв лесополосу рядом с Кучеровкой, железнодорожную станцию Скоростной и опорный пункт в Петропавловке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На купянском направлении за несколько суток ВС РФ значительно расширили контролируемую зону. В ходе успешного продвижения ВС РФ в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем военных формирований Украины», — сообщил Марочко ТАСС.

Российские военные также взяли опорный пункт ВСУ в Петропавловке на перекрестке, продвинувшись по улице Ленина. Еще больше территорий перешли под контроль ВС РФ на севере и юге от Кругляковки, также бойцы армии РФ взяли железнодорожную станцию Скоростной. 

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в регионе. «Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев. 

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Вооруженные силы РФ сильно продвинулись на купянском направлении в Харьковской области, заняв лесополосу рядом с Кучеровкой, железнодорожную станцию Скоростной и опорный пункт в Петропавловке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На купянском направлении за несколько суток ВС РФ значительно расширили контролируемую зону. В ходе успешного продвижения ВС РФ в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем военных формирований Украины», — сообщил Марочко ТАСС. Российские военные также взяли опорный пункт ВСУ в Петропавловке на перекрестке, продвинувшись по улице Ленина. Еще больше территорий перешли под контроль ВС РФ на севере и юге от Кругляковки, также бойцы армии РФ взяли железнодорожную станцию Скоростной.  Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в регионе. «Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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