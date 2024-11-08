Российские войска крупно продвинулись на купянском направлении

Вооруженные силы РФ сильно продвинулись на купянском направлении в Харьковской области, заняв лесополосу рядом с Кучеровкой, железнодорожную станцию Скоростной и опорный пункт в Петропавловке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На купянском направлении за несколько суток ВС РФ значительно расширили контролируемую зону. В ходе успешного продвижения ВС РФ в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем военных формирований Украины», — сообщил Марочко ТАСС.
Российские военные также взяли опорный пункт ВСУ в Петропавловке на перекрестке, продвинувшись по улице Ленина. Еще больше территорий перешли под контроль ВС РФ на севере и юге от Кругляковки, также бойцы армии РФ взяли железнодорожную станцию Скоростной.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в регионе. «Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — рассказал Ганчев.
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