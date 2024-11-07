Ганчев: ВС РФ подошли вплотную к Купянску

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ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска
ВС РФ находятся в нескольких километрах от Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — отметил Ганчев в беседе с РИА Новости. По его словам, стратегическое положение позволяет российским войскам эффективно противодействовать украинским силам.

В дополнение к основным сведениям, Ганчев также упомянул, что российские войска продолжают продвигаться вглубь территории, систематически захватывая опорные пункты украинских боевиков. Это обеспечивает России возможность укреплять свои позиции и эффективно продолжать военные операции в данном направлении.

Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в последние дни ВС РФ нарастили активность на Купянском направлении против позиций ВСУ, сообщает RT. Согласно его заявлению, наибольшая активность наблюдается в районах Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Кондрашовки и Колесниковки.

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Российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. «Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — отметил Ганчев в беседе с РИА Новости. По его словам, стратегическое положение позволяет российским войскам эффективно противодействовать украинским силам. В дополнение к основным сведениям, Ганчев также упомянул, что российские войска продолжают продвигаться вглубь территории, систематически захватывая опорные пункты украинских боевиков. Это обеспечивает России возможность укреплять свои позиции и эффективно продолжать военные операции в данном направлении. Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в последние дни ВС РФ нарастили активность на Купянском направлении против позиций ВСУ, сообщает RT. Согласно его заявлению, наибольшая активность наблюдается в районах Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Кондрашовки и Колесниковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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