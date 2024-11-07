Российские военные приближаются к Купянску, занимая ключевые позиции украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Как я и говорил ранее, контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — отметил Ганчев в беседе с РИА Новости. По его словам, стратегическое положение позволяет российским войскам эффективно противодействовать украинским силам.
В дополнение к основным сведениям, Ганчев также упомянул, что российские войска продолжают продвигаться вглубь территории, систематически захватывая опорные пункты украинских боевиков. Это обеспечивает России возможность укреплять свои позиции и эффективно продолжать военные операции в данном направлении.
Ранее отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в последние дни ВС РФ нарастили активность на Купянском направлении против позиций ВСУ, сообщает RT. Согласно его заявлению, наибольшая активность наблюдается в районах Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Кондрашовки и Колесниковки.
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