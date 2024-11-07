07 ноября 2024

На челябинцев обрушится мощный 10-дневный снегопад

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Снегопад днем. Челябинск, почта россии, снегопад
Снегопады закончатся только 19 ноября Фото:

Снегопады в Челябинской области будут продолжаться десять дней, до 19 ноября. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео».

«В Челябинской области ожидаются длительные снегопады, они пройдут с различной интенсивностью по дням и городам. В Златоусте наиболее сильный снег пройдет 9 и 18 ноября, в Аше — 9 и с 14 по 18 ноября, в Челябинске — 18 ноября», — говорится в прогнозе погоды. В ряде городов 18 ноября может выпасть месячная норма осадков.

Обильные осадки регулярно будет сопровождать сильный ветер, порывы которого достигнут 18-20 метров в секунду. Дневные температуры нередко будут переходить в плюсовые отметки, поэтому вероятен мокрый снег со всеми сопутствующими явлениями в виде гололеда, налипания на провода и конструкции.

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Снегопады в Челябинской области будут продолжаться десять дней, до 19 ноября. Об этом предупредили синоптики сайта «Гисметео». «В Челябинской области ожидаются длительные снегопады, они пройдут с различной интенсивностью по дням и городам. В Златоусте наиболее сильный снег пройдет 9 и 18 ноября, в Аше — 9 и с 14 по 18 ноября, в Челябинске — 18 ноября», — говорится в прогнозе погоды. В ряде городов 18 ноября может выпасть месячная норма осадков. Обильные осадки регулярно будет сопровождать сильный ветер, порывы которого достигнут 18-20 метров в секунду. Дневные температуры нередко будут переходить в плюсовые отметки, поэтому вероятен мокрый снег со всеми сопутствующими явлениями в виде гололеда, налипания на провода и конструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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