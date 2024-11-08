США дали послабления для некоторых банков России

Министерство финансов США разрешило Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Банку России и другим банковским организациям заключать сделки, которые связаны с энергетической сферой. Однако наложенные ранее санкции могут вернуть после 30 апреля 2025 года, сообщают журналисты.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило совершать сделки, связанные с энергетикой, с банком „Открытие“, „Зенит“, „Санкт-Петербург“, Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Росбанком, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Банком России», — передает РИА «Новости». Отмечается, что также из-под санкций вывели «дочек» и подконтрольные структуры (с доле от 50%) указанных банков.
Представители Минфина США уточняют, что данное решение охватывает операции по добыче, переработке, транспортировке и приобретению нефти и нефтепродуктов, природного газа и других видов энергоресурсов. В список включены уголь, древесина, урановые изотопы, а также возобновляемые источники энергии. Послабления являются временными, они закончатся после 30 апреля 2025 года. Далее санкции могут вернуть или же ужесточить.
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