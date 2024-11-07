07 ноября 2024

Губернатор ХМАО изменил подход к решению давнего конфликта вокруг стройки храма

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук решил лично примирить горожан
Кухарук решил лично примирить горожан Фото:

Губернатор Руслан Кухарук изменил подход к разрешению конфликта вокруг строительства храма в микрорайоне 8А в Нижневартовске. Жители выступали против возведения объекта возле домов. Кухарук решил лично примирить горожан, в то время как прежние окружные власти затянули решение вопроса, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Конфликтная ситуация со строительством храма продолжалась с 2017 года. Предыдущее окружное руководство пыталось затянуть вопрос, учитывая сложные отношения Комаровой и Владыки Павла. Кухарук же решил лично разрешить конфликт с помощью диалога. Ради этого он изменил рабочий маршрут, заехал на площадку будущей стройки, чтобы встретиться с жителями. На встречу пришли больше 50 человек. По итогу, вчерашние противники сами пожали руки, а губернатор лично скрепил рукопожатие», — говорит источник.

Теперь жители получат благоустроенную территорию вместе с современными парковочными местами, о которых они просили, а церковь сможет построить долгожданный храм. Также рассматриваются второй вариант размещения объекта — его могут сдвинуть ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. В обоих случаях жители получат благоустроенную территорию.

По мнению политологов, попытка найти компромисс в этой ситуации демонстрирует, что окружные власти уходят от политики создания напряженности и конфронтации. Теперь во главу угла будет поставлена политика диалога, о чем Кухарук заявлял в своей предвыборной программе перед окружной думой 8 сентября.

«С самого начала он был настроен на открытость, на диалог с жителями. В этом его отличие может быть не только от губернатора предыдущего, но и от многих руководителей муниципалитетов, от многих мэров, которые не снисходят до подобного рода общения с горожанами и жителями территорий. Он проработал в Тюмени и как мэр знает, насколько это важно, насколько целесообразна в работе любого муниципалитета открытость и взаимодействие с жителями», — отмечает политолог Александр Безделов.

Ранее URA.RU рассказывало о самой встрече губернатора с жителями. Вместе с представителями церкви они обсудили варианты будущей застройки.

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Губернатор Руслан Кухарук изменил подход к разрешению конфликта вокруг строительства храма в микрорайоне 8А в Нижневартовске. Жители выступали против возведения объекта возле домов. Кухарук решил лично примирить горожан, в то время как прежние окружные власти затянули решение вопроса, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Конфликтная ситуация со строительством храма продолжалась с 2017 года. Предыдущее окружное руководство пыталось затянуть вопрос, учитывая сложные отношения Комаровой и Владыки Павла. Кухарук же решил лично разрешить конфликт с помощью диалога. Ради этого он изменил рабочий маршрут, заехал на площадку будущей стройки, чтобы встретиться с жителями. На встречу пришли больше 50 человек. По итогу, вчерашние противники сами пожали руки, а губернатор лично скрепил рукопожатие», — говорит источник. Теперь жители получат благоустроенную территорию вместе с современными парковочными местами, о которых они просили, а церковь сможет построить долгожданный храм. Также рассматриваются второй вариант размещения объекта — его могут сдвинуть ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. В обоих случаях жители получат благоустроенную территорию. По мнению политологов, попытка найти компромисс в этой ситуации демонстрирует, что окружные власти уходят от политики создания напряженности и конфронтации. Теперь во главу угла будет поставлена политика диалога, о чем Кухарук заявлял в своей предвыборной программе перед окружной думой 8 сентября. «С самого начала он был настроен на открытость, на диалог с жителями. В этом его отличие может быть не только от губернатора предыдущего, но и от многих руководителей муниципалитетов, от многих мэров, которые не снисходят до подобного рода общения с горожанами и жителями территорий. Он проработал в Тюмени и как мэр знает, насколько это важно, насколько целесообразна в работе любого муниципалитета открытость и взаимодействие с жителями», — отмечает политолог Александр Безделов. Ранее URA.RU рассказывало о самой встрече губернатора с жителями. Вместе с представителями церкви они обсудили варианты будущей застройки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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