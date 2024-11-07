Губернатор ХМАО пытается примирить жителей, выступивших против нового храма

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Жителей Нижневартовска не устроило расположение будущего храма (архивное фото)
Жителей Нижневартовска не устроило расположение будущего храма (архивное фото) Фото:

Губернатор Руслан Кухарук встретился с жителями Нижневартовска, которые выступали против возведения храма в микрорайоне 8А. Вместе с представителями церкви они обсудили варианты будущей застройки, которые устроят обе стороны. Об этом рассказал сам глава региона во время визита в город, передает корреспондент URA.RU.

«Договорились о том, что можно найти приемлемый вариант относительно размещения объекта культового назначения — храма. Для этого сегодня вся градостроительная документация есть. Вместе с тем учесть и пожелания жителей: разместить объекты благоустройства, где были бы и озелененные насаждения, и объекты для занятия спортом, и малые архитектурные формы для детей и взрослых. Правильно спланирована организация парковочных мест», — пояснил Кухарук.

Также сейчас рассматривается возможность смещения храма ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. Однако, если его все-таки решат построить на старом месте, то локация будет открыта не только для прихожан, но и жителей района. Впрочем, благоустройство в районе предусматривают оба варианта.

«После завершения всех подготовительных процедур мы договорились о том, что сами жители будут принимать участие в обсуждении будущего проекта благоустройства территории. Этот вариант развития событий также поддержали представители Русской православной церкви», — уточнил Кухарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска выступили против строительства храма рядом с жилыми домами в микрорайоне 8А. Тогда вартовчане просили возвести на месте предполагаемого строительства возвести парк аттракционов. 

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Губернатор Руслан Кухарук встретился с жителями Нижневартовска, которые выступали против возведения храма в микрорайоне 8А. Вместе с представителями церкви они обсудили варианты будущей застройки, которые устроят обе стороны. Об этом рассказал сам глава региона во время визита в город, передает корреспондент URA.RU. «Договорились о том, что можно найти приемлемый вариант относительно размещения объекта культового назначения — храма. Для этого сегодня вся градостроительная документация есть. Вместе с тем учесть и пожелания жителей: разместить объекты благоустройства, где были бы и озелененные насаждения, и объекты для занятия спортом, и малые архитектурные формы для детей и взрослых. Правильно спланирована организация парковочных мест», — пояснил Кухарук. Также сейчас рассматривается возможность смещения храма ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. Однако, если его все-таки решат построить на старом месте, то локация будет открыта не только для прихожан, но и жителей района. Впрочем, благоустройство в районе предусматривают оба варианта. «После завершения всех подготовительных процедур мы договорились о том, что сами жители будут принимать участие в обсуждении будущего проекта благоустройства территории. Этот вариант развития событий также поддержали представители Русской православной церкви», — уточнил Кухарук. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска выступили против строительства храма рядом с жилыми домами в микрорайоне 8А. Тогда вартовчане просили возвести на месте предполагаемого строительства возвести парк аттракционов. 
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