Губернатор ХМАО пытается примирить жителей, выступивших против нового храма

Губернатор Руслан Кухарук встретился с жителями Нижневартовска, которые выступали против возведения храма в микрорайоне 8А. Вместе с представителями церкви они обсудили варианты будущей застройки, которые устроят обе стороны. Об этом рассказал сам глава региона во время визита в город, передает корреспондент URA.RU.
«Договорились о том, что можно найти приемлемый вариант относительно размещения объекта культового назначения — храма. Для этого сегодня вся градостроительная документация есть. Вместе с тем учесть и пожелания жителей: разместить объекты благоустройства, где были бы и озелененные насаждения, и объекты для занятия спортом, и малые архитектурные формы для детей и взрослых. Правильно спланирована организация парковочных мест», — пояснил Кухарук.
Также сейчас рассматривается возможность смещения храма ближе к пересечению улиц Чапаева — Ленина. Однако, если его все-таки решат построить на старом месте, то локация будет открыта не только для прихожан, но и жителей района. Впрочем, благоустройство в районе предусматривают оба варианта.
«После завершения всех подготовительных процедур мы договорились о том, что сами жители будут принимать участие в обсуждении будущего проекта благоустройства территории. Этот вариант развития событий также поддержали представители Русской православной церкви», — уточнил Кухарук.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска выступили против строительства храма рядом с жилыми домами в микрорайоне 8А. Тогда вартовчане просили возвести на месте предполагаемого строительства возвести парк аттракционов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!