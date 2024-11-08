В Перми руководитель компании пойдет под суд за взятку начальнику колонии

Уголовное дело передано в суд
В Перми осудят 38-летнего руководителя организации, которого обвиняют в передаче взятки в размере 220 тысяч рублей начальнику колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«В период с августа 2023 года по февраль 2024 года злоумышленник передал взятку в размере 120 тысяч рублей начальнику одной из колоний в Перми за предоставление в пользование организации помещения. В этот же период времени он передал еще 220 тысяч за помощь в заключении коммерческих договоров», — сказано в сообщении.
Следователи собрали все необходимые доказательства. Дело передано в суд.
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