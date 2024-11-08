В Перми руководитель компании пойдет под суд за взятку начальнику колонии

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Уголовное дело передано в суд
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В Перми осудят 38-летнего руководителя организации, которого обвиняют в передаче взятки в размере 220 тысяч рублей начальнику колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В период с августа 2023 года по февраль 2024 года злоумышленник передал взятку в размере 120 тысяч рублей начальнику одной из колоний в Перми за предоставление в пользование организации помещения. В этот же период времени он передал еще 220 тысяч за помощь в заключении коммерческих договоров», — сказано в сообщении.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Дело передано в суд.

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В Перми осудят 38-летнего руководителя организации, которого обвиняют в передаче взятки в размере 220 тысяч рублей начальнику колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В период с августа 2023 года по февраль 2024 года злоумышленник передал взятку в размере 120 тысяч рублей начальнику одной из колоний в Перми за предоставление в пользование организации помещения. В этот же период времени он передал еще 220 тысяч за помощь в заключении коммерческих договоров», — сказано в сообщении. Следователи собрали все необходимые доказательства. Дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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