Бит-квартет «Секрет» спустя десять лет выпустил альбом

Бит-квартет «Секрет» выпустила новый студийный альбом «SPB FM Stereo», который стал первым за последние десять лет. В альбоме представлены песни Максима Леонидова и Николая Фоменко. Слухи о новом альбоме ходили уже несколько лет.
«Группа „Секрет“ выпустила первый за десять лет студийный альбом „SPB FM Stereo“. На нем звучат песни Максима Леонидова и Николая Фоменко, написанные в последние годы», — пишет «Коммерсант».
Максим Леонидов ранее объявил о скором выходе альбома, уточнив, что изначально было написано 15 песен, достаточных для создания двойного диска. Однако в итоге синглов набралось 18, и группа решила разделить релиз на две части, выпустив сейчас лишь первую половину. Вторую планируют представить в январе следующего года.
«Секрет» — известная советская и российская рок-группа, которая выступает в составе бит-квартета. Группа получила широкую известность в период своего классического состава, который стилистически и музыкально напоминал знаменитую британскую группу «The Beatles».
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