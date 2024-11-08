Путин усилил защиту России от атак диверсантов и джихадистов

Президент Владимир Путин укрепил транспортную безопасность страны и защиту ключевой инфраструктуры от атак украинских диверсантов и джихадистов. Так эксперты объяснили URA.RU решение главы государства обсудить с членами Совета Безопасности меры антитеррористической защищенности транспорта.
Президент 8 ноября в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. С докладом выступили министр транспорта Роман Старовойт и глава МВД Владимир Колокольцев.
«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — анонсировал Путин. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Президент укрепляет защиту страны от возможных атак украинских диверсантов и джихадистов на транспортную систему, считает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По его словам, подобные атаки рассматриваются террористами как «одни из привлекательных».
«Но на транспорте действует наиболее серьезная система безопасности среди гражданских объектов, совершить там что-то сложнее, чем в других местах. Внимание президента к этой теме связано еще и с тем, что Россия сегодня активно развивает транспортную инфраструктуру.
Речь идет не только о международном коридоре «Север — Юг», много проектов в регионах: идет модернизация логистических элементов, строятся новые развязки, мосты, переезды. Это все важные с точки зрения национальной безопасности объекты, поэтому их защита — приоритетная задача», — объяснил собеседник URA.RU.
Государство принимает целый комплекс мер для защиты транспорта от подобных атак, отметил независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. По его словам, одними рамками металлодетектора дело не ограничивается.
«Дело не в рамках, это общая система безопасности, комплексная. Это средства объективного контроля, люди, агентурная работа, отслеживание перемещения подозрительных лиц, тех, кто покупает билеты. Ответственные за это делают так, чтобы все работало сбалансировано и без сбоев. Если в каком-то из элементов есть сбой, это исправляется», — рассказал эксперт.
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