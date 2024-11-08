Застройщик элитного дома в центре Перми возведет ЖК в спальном районе

Дом будет из двух секций разной этажности
Девелопер пермского элитного дома «Строганов» Илья Волков намерен построить дом в Индустриальном районе. Для этого он создал новую компанию «Специализированный застройщик „Леонова“».
«Илья Волков собирается построить в Перми еще один жилой комплекс. Многоквартирный дом разместится в Индустриальном районе, на улице Леонова, 10а», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на девелопера.
Уточняется, что в Индустриальном районе построят дом высотой от 21 до 24 этажей. Многоэтажка будет состоять из двух секций. Проект уже согласовал городской департамент градостроительства и архитектуры.
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