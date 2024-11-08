Застройщик элитного дома в центре Перми возведет ЖК в спальном районе

В Перми девелопер Волков построит новую высотку в Индустриальном районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом будет из двух секций разной этажности
Дом будет из двух секций разной этажности Фото:

Девелопер пермского элитного дома «Строганов» Илья Волков намерен построить дом в Индустриальном районе. Для этого он создал новую компанию «Специализированный застройщик „Леонова“».

«Илья Волков собирается построить в Перми еще один жилой комплекс. Многоквартирный дом разместится в Индустриальном районе, на улице Леонова, 10а», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на девелопера.

Уточняется, что в Индустриальном районе построят дом высотой от 21 до 24 этажей. Многоэтажка будет состоять из двух секций. Проект уже согласовал городской департамент градостроительства и архитектуры.

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Девелопер пермского элитного дома «Строганов» Илья Волков намерен построить дом в Индустриальном районе. Для этого он создал новую компанию «Специализированный застройщик „Леонова“». «Илья Волков собирается построить в Перми еще один жилой комплекс. Многоквартирный дом разместится в Индустриальном районе, на улице Леонова, 10а», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на девелопера. Уточняется, что в Индустриальном районе построят дом высотой от 21 до 24 этажей. Многоэтажка будет состоять из двух секций. Проект уже согласовал городской департамент градостроительства и архитектуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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