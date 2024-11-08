Ученые назвали опасный напиток для женщин

Ученые из Уппсальского университета в Швеции предупредили о риске, связанном с употреблением латте из коровьего молока. Исследование показало, что женщины, которые пьют не менее 400 миллилитров этого напитка ежедневно, имеют на 12% больший риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Употребление больших порций латте, приготовленного из коровьего молока, может повысить риск сердечных заболеваний у женщин на 12%», — передает результаты исследования газета Daily Mail. Там добавили, что женщины, употребляющие не менее 400 миллилитров этого напитка каждый день, подвергаются повышенному риску появления инфарктов и инсультов.
Важно, что этот риск не зависит от жирности молока. Ученые предположили, что молочный сахар лактоза может вызывать воспаления в клетках, увеличивая нагрузку на сердце. Исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine, охватило 101 тысячу человек, включая 60 тысяч женщин. Результаты показали, что у женщин, регулярно употребляющих большие порции латте, риск ишемической болезни сердца на 5% выше.
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