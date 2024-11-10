Илон Маск оценил идею об изменении процедуры выборов главы ЕК

Предприниматель Илон Маск поддержал идею евродепутата Фидиаса Панайоту о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕК). Сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Ляйен.
«Фидиас предлагает хорошую мысль», — ответил Маск на предложение Панайоту в соцсети X. Евродепутат предложил изменить нынешний порядок, когда кандидатуру выбирают главы стран Евросоюза (ЕС), а парламент лишь утверждает ее, подчеркивая, что это приводит к скрытым сделкам. Панайоту считает, что депутаты должны иметь возможность самостоятельно избирать главу ЕК.
Назначение главы Еврокомиссии проходит в два этапа: сначала кандидатуру выбирает Евросовет, а затем ее утверждает Европарламент, который, как правило, одобряет предложение. Урсула фон дер Ляйен была переизбрана в июле, и после этого европейские СМИ начали обсуждать ее значительную власть, утверждая, что она игнорирует мнение Европарламента и некоторых глав государств ЕС.
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