Илон Маск оценил идею об изменении процедуры выборов главы ЕК

Илон Маск поддержал идею евродепутата о прозрачности выборов главы ЕК
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Маск высказал поддержку идее Панайоту
Маск высказал поддержку идее Панайоту Фото:

Предприниматель Илон Маск поддержал идею евродепутата Фидиаса Панайоту о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕК). Сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Ляйен.

«Фидиас предлагает хорошую мысль», — ответил Маск на предложение Панайоту в соцсети X. Евродепутат предложил изменить нынешний порядок, когда кандидатуру выбирают главы стран Евросоюза (ЕС), а парламент лишь утверждает ее, подчеркивая, что это приводит к скрытым сделкам. Панайоту считает, что депутаты должны иметь возможность самостоятельно избирать главу ЕК.

Назначение главы Еврокомиссии проходит в два этапа: сначала кандидатуру выбирает Евросовет, а затем ее утверждает Европарламент, который, как правило, одобряет предложение. Урсула фон дер Ляйен была переизбрана в июле, и после этого европейские СМИ начали обсуждать ее значительную власть, утверждая, что она игнорирует мнение Европарламента и некоторых глав государств ЕС.

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Предприниматель Илон Маск поддержал идею евродепутата Фидиаса Панайоту о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕК). Сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Ляйен. «Фидиас предлагает хорошую мысль», — ответил Маск на предложение Панайоту в соцсети X. Евродепутат предложил изменить нынешний порядок, когда кандидатуру выбирают главы стран Евросоюза (ЕС), а парламент лишь утверждает ее, подчеркивая, что это приводит к скрытым сделкам. Панайоту считает, что депутаты должны иметь возможность самостоятельно избирать главу ЕК. Назначение главы Еврокомиссии проходит в два этапа: сначала кандидатуру выбирает Евросовет, а затем ее утверждает Европарламент, который, как правило, одобряет предложение. Урсула фон дер Ляйен была переизбрана в июле, и после этого европейские СМИ начали обсуждать ее значительную власть, утверждая, что она игнорирует мнение Европарламента и некоторых глав государств ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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