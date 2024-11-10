Baza: в аэропорту Домодедово ввели план «Ковер» из-за беспилотников

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В аэропорту Домодедово задержаны рейсы
В аэропорту Домодедово задержаны рейсы Фото:

В московском аэропорту Домодедово власти ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В аэропорту „Домодедово“ объявлен план „Ковер“», — говорится в сообщении. По сообщениям telegram-канала, в аэропорту задержаны все рейсы, как прибывающие, так и отправляющиеся.

В то же время жители города Раменское рассказывают о слышимых звуках взрывов. Предположительно, причиной этого стало уничтожение беспилотного летательного аппарата над городом. Официальные власти пока не предоставили комментариев по этому поводу.

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В московском аэропорту Домодедово власти ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В аэропорту „Домодедово“ объявлен план „Ковер“», — говорится в сообщении. По сообщениям telegram-канала, в аэропорту задержаны все рейсы, как прибывающие, так и отправляющиеся. В то же время жители города Раменское рассказывают о слышимых звуках взрывов. Предположительно, причиной этого стало уничтожение беспилотного летательного аппарата над городом. Официальные власти пока не предоставили комментариев по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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