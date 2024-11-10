Baza: в аэропорту Домодедово ввели план «Ковер» из-за беспилотников

В московском аэропорту Домодедово власти ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В аэропорту „Домодедово“ объявлен план „Ковер“», — говорится в сообщении. По сообщениям telegram-канала, в аэропорту задержаны все рейсы, как прибывающие, так и отправляющиеся.
В то же время жители города Раменское рассказывают о слышимых звуках взрывов. Предположительно, причиной этого стало уничтожение беспилотного летательного аппарата над городом. Официальные власти пока не предоставили комментариев по этому поводу.
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