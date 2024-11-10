Дочь Калашникова не хочет «оживлять» отца

Дочь Калашникова не хочет, чтобы ее отец стал искусственным интеллектом
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Дочь Калашникова написала жалобу в Общественную палату после предложения «оживить» отца
Дочь Калашникова написала жалобу в Общественную палату после предложения «оживить» отца Фото:

Дочь оружейного конструктора Михаила Калашникова Елена выступила против «оживления» отца с помощью искусственного интеллекта. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.

«Ко мне обратилась „Движение первых“ (молодежная организация — прим. MK.RU) с просьбой „оживить“ папу с помощью искусственного интеллекта. <...> Это кощунство — воскрешать человека. После этого предложения я даже написала обращение в Общественную палату, потому что нельзя воспитывать молодежь на том, что Михаил Тимофеевич не говорил», — рассказала Елена MK.RU.

Молодежная организация рассказала Елене, что хочет сделать видео с лицом и голосом ее отца. Дочь Калашникова отметила, что текст был написан неграмотно и, вероятно, составлен ИИ.

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Дочь оружейного конструктора Михаила Калашникова Елена выступила против «оживления» отца с помощью искусственного интеллекта. Об этом она рассказала в интервью MK.RU. «Ко мне обратилась „Движение первых“ (молодежная организация — прим. MK.RU) с просьбой „оживить“ папу с помощью искусственного интеллекта. <...> Это кощунство — воскрешать человека. После этого предложения я даже написала обращение в Общественную палату, потому что нельзя воспитывать молодежь на том, что Михаил Тимофеевич не говорил», — рассказала Елена MK.RU. Молодежная организация рассказала Елене, что хочет сделать видео с лицом и голосом ее отца. Дочь Калашникова отметила, что текст был написан неграмотно и, вероятно, составлен ИИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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