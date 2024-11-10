Дочь Калашникова не хочет «оживлять» отца

Дочь оружейного конструктора Михаила Калашникова Елена выступила против «оживления» отца с помощью искусственного интеллекта. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.
«Ко мне обратилась „Движение первых“ (молодежная организация — прим. MK.RU) с просьбой „оживить“ папу с помощью искусственного интеллекта. <...> Это кощунство — воскрешать человека. После этого предложения я даже написала обращение в Общественную палату, потому что нельзя воспитывать молодежь на том, что Михаил Тимофеевич не говорил», — рассказала Елена MK.RU.
Молодежная организация рассказала Елене, что хочет сделать видео с лицом и голосом ее отца. Дочь Калашникова отметила, что текст был написан неграмотно и, вероятно, составлен ИИ.
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