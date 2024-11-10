Авторитетный бизнес из Екатеринбурга устроил передел рынка ЖКХ в «титановой столице»

Бизнес-группа «Четырехсотые» получила под контроль жилфонд Верхней Салды

11 ноября 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Борьба за жилфонд началась год назад Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) — территории присутствия корпорации «ВСМПО-Ависма» — развернулся масштабный передел рынка ЖКХ, в котором участвует авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые» из Екатеринбурга. Объединившись с крупным бизнесменом, она схлестнулась с местной управляющей компанией, рассказал URA.RU источник. Еще год назад большую часть домов в Верхней Салде обслуживали две аффилированные друг с другом муниципальные организации — УК ЖКХ и МУП «ГорУЖКХ». Последняя обанкротилась, а жилфонд первой постепенно перешел под управление УК «Халцедон». Из 608 тысяч квадратных метров коммерчески привлекательного жилфонда большая часть (405 тысяч) сейчас принадлежит именно ей, отметил собеседник агентства, погруженный в детали происходящего. Смена УК проходила без скандалов. По данным URA.RU, не без участия главы города Александра Маслова и начальника местной полиции Павла Пайцева, которого называют протеже руководителя полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова. Александру Маслову приписывают непосредственное участие в интриге Фото: Илья Московец © URA.RU «Для Маслова плавность и согласованность перехода [домов под управление „Халцедона“] были гарантией сохранения стабильности на коммунальном рынке. Изначально он и Пайцев планировали передать [„Халцедону“] в „согласованном“ формате весь жилфонд города, но помешала екатеринбургская УК „Территория“, которая сейчас активно вместе с „Четырехсотыми“ забирает самые коммерчески привлекательные дома», — рассказал источник. Основной бенефициар сети управляющих компаний под брендом «Территория» Дмитрий Сень (начинал бизнес в связке с главой «Атомстройкомплекса» Валерием Ананьевым, но в 2023-м, по слухам, они неформально остановили партнерство) начал заходить на верхнесалдинский рынок еще в 2020-м, открыв ООО «УЖК „Территория-Верхняя Салда“». Но за три года смог принять в управление всего 17 многоквартирников (около 49 тысяч квадратных метров). Все поменялось после выборов в думу Екатеринбурга 2023 года. До сих пор неясно, по согласованию с семьей Ананьева или без, но в той кампании участвовал директор УК «Территория-Восток» Александр Дюмаев. Партия КПРФ выдвинула его в округе №15, где у мэрии был свой кандидат — Михаил Вечкензин. Разразился кулуарный скандал. По некоторым данным, Дюмаева помогала продвигать команда миллиардера Виталия Кочетова («Мотив»), который боролся с главой города Алексеем Орловым и вице-губернатором Олегом Чемезовым за контроль над представительным органом. Дюмаев в итоге проиграл — как и большинство других поддержанных Кочетковым кандидатов. «„Четырехсотые“ по заказу кочетовского окружения оказывали определенные услуги в нескольких округах. Так и познакомились с Сенем. Договорились о совместной работе по „отголосовке“ многоквартирников в Верхней Салде. В итоге за неполный год жилфонд „Территории“ вырос более чем в четыре раза (200 тысяч квадратных метров, это треть от коммерчески привлекательного жилфонда города)», — передал второй знакомый с ситуацией собеседник URA.RU. Борьба за жилфонд в Верхней Салде продолжается, отметил он. Хотя директор УК «Территория-Верхняя Салда» Олег Мариныч это отрицает. По его словам, никаких конфликтов с «Халцедоном» нет, а все собственники голосовали добровольно. «Не все собрания проходили успешно, где-то кворум не набрали. А там, где набрали, мы все эти дома взяли, включили в лицензию. Люди сами принимают решения. Я не сторонник захватывать. Лучше взять столько, сколько я смогу обслужить качественно. На сегодняшний день мне достаточно объема жилфонда, его еще нужно привести в нормальное состояние», — заявил корреспонденту менеджер. Информацию о влиятельных покровителях Мариныч также опроверг, но пояснил, что салдинская «Территория» действительно использует стандарты управления, наработки и технологии одноименной екатеринбургской. Интерес же к коммунальному рынку Верхней Салды, по его словам, появился после приглашения городских чиновников и депутатов, захотевших разнообразить монополизированный рынок. В Верхней Салде авторитетный бизнес обкатал технологию, с которой пойдет дальше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор УК «Халцедон» Олег Вандышев заявил, что в Верхней Салде идет здоровая конкурентная борьба среди УК. О покровительстве со стороны городской администрации и силовиков он «ничего не знает». Мэр города Александр Маслов также опроверг свою причастность к переделу на коммунальном рынке. «По закону управление многоквартирными жилыми домами осуществляется самими собственниками, ТСЖ или управляющими компаниями. Органы местного самоуправления в этот процесс не вовлечены. Администрация Верхней Салды равноудалена от всех организаций, управляющих многоквартирниками. Наша задача совместно с уполномоченными ведомствами заключается в осуществлении контроля за законностью процесса. Состав учредителей и руководящих органов УК находится в открытом доступе», — прокомментировали в его пресс-службе. Для «Четырехсотых» это первый подобный опыт. Прежде группу ассоциировали в основном с уличной торговлей, рекламными конструкциями в нескольких районах Екатеринбурга, парковочным бизнесом и оказанием «силовых» услуг на избирательных кампаниях разного уровня. Как утверждает третий источник URA.RU — в екатеринбургской политтусовке, — по точно такой же схеме «Четырехсотые» в ближайшее время попытаются взять под контроль жилфонд в других свердловских городах. «Слышал, что сейчас общаются по Среднеуральску и Арамилю. Причем это якобы согласовано с „областью“», — отметил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Салде (Свердловская область) — территории присутствия корпорации «ВСМПО-Ависма» — развернулся масштабный передел рынка ЖКХ, в котором участвует авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые» из Екатеринбурга. Объединившись с крупным бизнесменом, она схлестнулась с местной управляющей компанией, рассказал URA.RU источник. Еще год назад большую часть домов в Верхней Салде обслуживали две аффилированные друг с другом муниципальные организации — УК ЖКХ и МУП «ГорУЖКХ». Последняя обанкротилась, а жилфонд первой постепенно перешел под управление УК «Халцедон». Из 608 тысяч квадратных метров коммерчески привлекательного жилфонда большая часть (405 тысяч) сейчас принадлежит именно ей, отметил собеседник агентства, погруженный в детали происходящего. Смена УК проходила без скандалов. По данным URA.RU, не без участия главы города Александра Маслова и начальника местной полиции Павла Пайцева, которого называют протеже руководителя полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова. «Для Маслова плавность и согласованность перехода [домов под управление „Халцедона“] были гарантией сохранения стабильности на коммунальном рынке. Изначально он и Пайцев планировали передать [„Халцедону“] в „согласованном“ формате весь жилфонд города, но помешала екатеринбургская УК „Территория“, которая сейчас активно вместе с „Четырехсотыми“ забирает самые коммерчески привлекательные дома», — рассказал источник. Основной бенефициар сети управляющих компаний под брендом «Территория» Дмитрий Сень (начинал бизнес в связке с главой «Атомстройкомплекса» Валерием Ананьевым, но в 2023-м, по слухам, они неформально остановили партнерство) начал заходить на верхнесалдинский рынок еще в 2020-м, открыв ООО «УЖК „Территория-Верхняя Салда“». Но за три года смог принять в управление всего 17 многоквартирников (около 49 тысяч квадратных метров). Все поменялось после выборов в думу Екатеринбурга 2023 года. До сих пор неясно, по согласованию с семьей Ананьева или без, но в той кампании участвовал директор УК «Территория-Восток» Александр Дюмаев. Партия КПРФ выдвинула его в округе №15, где у мэрии был свой кандидат — Михаил Вечкензин. Разразился кулуарный скандал. По некоторым данным, Дюмаева помогала продвигать команда миллиардера Виталия Кочетова («Мотив»), который боролся с главой города Алексеем Орловым и вице-губернатором Олегом Чемезовым за контроль над представительным органом. Дюмаев в итоге проиграл — как и большинство других поддержанных Кочетковым кандидатов. Борьба за жилфонд в Верхней Салде продолжается, отметил он. Хотя директор УК «Территория-Верхняя Салда» Олег Мариныч это отрицает. По его словам, никаких конфликтов с «Халцедоном» нет, а все собственники голосовали добровольно. «Не все собрания проходили успешно, где-то кворум не набрали. А там, где набрали, мы все эти дома взяли, включили в лицензию. Люди сами принимают решения. Я не сторонник захватывать. Лучше взять столько, сколько я смогу обслужить качественно. На сегодняшний день мне достаточно объема жилфонда, его еще нужно привести в нормальное состояние», — заявил корреспонденту менеджер. Информацию о влиятельных покровителях Мариныч также опроверг, но пояснил, что салдинская «Территория» действительно использует стандарты управления, наработки и технологии одноименной екатеринбургской. Интерес же к коммунальному рынку Верхней Салды, по его словам, появился после приглашения городских чиновников и депутатов, захотевших разнообразить монополизированный рынок. Директор УК «Халцедон» Олег Вандышев заявил, что в Верхней Салде идет здоровая конкурентная борьба среди УК. О покровительстве со стороны городской администрации и силовиков он «ничего не знает». Мэр города Александр Маслов также опроверг свою причастность к переделу на коммунальном рынке. «По закону управление многоквартирными жилыми домами осуществляется самими собственниками, ТСЖ или управляющими компаниями. Органы местного самоуправления в этот процесс не вовлечены. Администрация Верхней Салды равноудалена от всех организаций, управляющих многоквартирниками. Наша задача совместно с уполномоченными ведомствами заключается в осуществлении контроля за законностью процесса. Состав учредителей и руководящих органов УК находится в открытом доступе», — прокомментировали в его пресс-службе. Для «Четырехсотых» это первый подобный опыт. Прежде группу ассоциировали в основном с уличной торговлей, рекламными конструкциями в нескольких районах Екатеринбурга, парковочным бизнесом и оказанием «силовых» услуг на избирательных кампаниях разного уровня. Как утверждает третий источник URA.RU — в екатеринбургской политтусовке, — по точно такой же схеме «Четырехсотые» в ближайшее время попытаются взять под контроль жилфонд в других свердловских городах. «Слышал, что сейчас общаются по Среднеуральску и Арамилю. Причем это якобы согласовано с „областью“», — отметил собеседник.