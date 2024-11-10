«Коммерсант»: в России планируют сократить штат госорганов на 10%

11 ноября 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

Сокращение даже 10% таких работников могло бы ощутимо повлиять на рынок труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России планируется с 1 июля 2025 года сократить на 10% состав территориальных подразделений государственных органов. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина № 922 от 29 октября 2024 года. Это решение затронет примерно 400 тысяч человек, работающих в соответствующих подразделениях. «Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше», — пишет « Коммерсант». Следующий этап реформы охватит значительное количество государственных служащих, работающих в территориальных подразделениях федеральных учреждений. Как говорится в материале, в этих структурах занято около 400 тысяч человек, что составляет более 0,5% всех трудоустроенных в экономике России. Сокращение даже 10% таких работников могло бы ощутимо повлиять на рынок труда, который уже испытывает острую нехватку кадров. Это могло бы сказаться на показателях уровня безработицы в стране, который на данный момент исторически низок и составляет 2,4%, пишет газета. В августе министр финансов Антон Силуанов выразил поддержку инициативе по сокращению числа работников государственной службы, передает RT. По его словам, это позволит улучшить уровень заработной платы для оставшихся сотрудников. Однако министр признал, что принятие такого решения представляет собой сложную задачу, поскольку оно затрагивает жизни конкретных людей и их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируется с 1 июля 2025 года сократить на 10% состав территориальных подразделений государственных органов. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина № 922 от 29 октября 2024 года. Это решение затронет примерно 400 тысяч человек, работающих в соответствующих подразделениях. «Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше», — пишет «Коммерсант». Следующий этап реформы охватит значительное количество государственных служащих, работающих в территориальных подразделениях федеральных учреждений. Как говорится в материале, в этих структурах занято около 400 тысяч человек, что составляет более 0,5% всех трудоустроенных в экономике России. Сокращение даже 10% таких работников могло бы ощутимо повлиять на рынок труда, который уже испытывает острую нехватку кадров. Это могло бы сказаться на показателях уровня безработицы в стране, который на данный момент исторически низок и составляет 2,4%, пишет газета. В августе министр финансов Антон Силуанов выразил поддержку инициативе по сокращению числа работников государственной службы, передает RT. По его словам, это позволит улучшить уровень заработной платы для оставшихся сотрудников. Однако министр признал, что принятие такого решения представляет собой сложную задачу, поскольку оно затрагивает жизни конкретных людей и их семей.