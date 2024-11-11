Гидрометцентр заявил о новом температурном рекорде в 2024 году

Текущий 2024 год может стать самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений. Вероятность этого события возрастает из-за последствий очень интенсивного Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана — прим. ред. URA.RU) 2023-2024 годов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым, все возрастает. За счет того, что Эль-Ниньо 2023-2024 года, которое закончилось в мае, было очень интенсивным, следствием этого события явилось повышение температуры воды в умеренных широтах. Температура Атлантического и Тихого океанов — рекордно высокая за весь период наблюдения, причем это длится уже 15 месяцев подряд и эта передача тепла океана в атмосферу приводит к тому, что повышается глобальная температура», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Кроме того, Вильфанд уточнил, что парниковые газы продолжают оставаться главной причиной глобального потепления, поскольку они задерживают длинноволновое излучение от поверхности Земли. Также эксперт добавил, что по данным Всемирной метеорологической организации, существует высокая вероятность того, что в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысит доиндустриальную норму на 1,5 градуса, что является критическим порогом, обозначенным в Парижском соглашении.
В ходе 21-й конференции Рамочной конвенции по изменению климата, проходившей в Париже 12 декабря 2015 года, было заключено Парижское соглашение по климату. Данный документ, ознаменовавший собой первое в истории объединение усилий всех ключевых глобальных игроков для борьбы с климатическими изменениями, подписали представители 175 стран, включая такие государства, как США, Китай и Россия. Основная цель соглашения заключается в том, чтобы ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и предотвратить ее повышение более чем на два градуса к концу XXI века.
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