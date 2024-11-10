10 ноября 2024

В центре Челябинска закрылась популярная раменная

В Челябинске прекратил работу рамен-бар Jo Wu
© Служба новостей «URA.RU»
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Jo Wu закрылся на ребрендинг спустя полтора года существования
Jo Wu закрылся на ребрендинг спустя полтора года существования Фото:

В Челябинске закрылась раменная Jo Wu, проработавшая в центре города с 2023 года. На месте рамен-бара откроют новый проект.

«Примерно через полгода я вышел из проекта, собственник сменился, осталось очень много нереализованных идей», — передает издание «74.ру» слова сооснователя заведения Евгения Миркина. Личность нового владельца пока неизвестна.

Как сообщил Миркин, на месте раменной откроют новое заведение. Точки Jo Wu также были открыты в формате франшизы в Екатеринбурге и поселке Красная Поляна (Краснодарский край).

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В Челябинске закрылась раменная Jo Wu, проработавшая в центре города с 2023 года. На месте рамен-бара откроют новый проект. «Примерно через полгода я вышел из проекта, собственник сменился, осталось очень много нереализованных идей», — передает издание «74.ру» слова сооснователя заведения Евгения Миркина. Личность нового владельца пока неизвестна. Как сообщил Миркин, на месте раменной откроют новое заведение. Точки Jo Wu также были открыты в формате франшизы в Екатеринбурге и поселке Красная Поляна (Краснодарский край).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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