В центре Челябинска закрылась популярная раменная

Jo Wu закрылся на ребрендинг спустя полтора года существования
В Челябинске закрылась раменная Jo Wu, проработавшая в центре города с 2023 года. На месте рамен-бара откроют новый проект.
«Примерно через полгода я вышел из проекта, собственник сменился, осталось очень много нереализованных идей», — передает издание «74.ру» слова сооснователя заведения Евгения Миркина. Личность нового владельца пока неизвестна.
Как сообщил Миркин, на месте раменной откроют новое заведение. Точки Jo Wu также были открыты в формате франшизы в Екатеринбурге и поселке Красная Поляна (Краснодарский край).
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