В курганском микрорайоне Северный в одном из дворов по улице Отдыха произошел скандал с криками и дракой. В ходе конфликта девушка убегала от знакомого мужчины, призывая к помощи. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта и выслали видео.
«Сегодня утром в Кургане на улице Отдыха, дом 2Б наркоман избил девушку и мужчину, вышедшего на крики о помощи», — написал в форму обратной связи один из пользователей мессенджера Тelegram. На присланном видео записи домофона отображен конфликт утром 11 ноября во дворе с криками и дракой.
На видео зафиксировано, как некая девушка убегает от худощавого мужчины в шапке-ушанке. Преследующий девушку мужчина обвиняет ее в том, что она хочет посадить его в тюрьму. Девушка отвечает, что в этом виноваты наркотики, и истошно кричит при его приближении.
Вышедший из подъезда житель тоже оказался замешан в конфликт. Скандалист переместил гнев на него и стал избивать вышедшего жильца. Он порвал ему футболку и разбил бровь. Чем окончился конфликт с девушкой — неизвестно. Пара, громко разговаривая, ушла из двора.
Редакция обратилась за комментариями в полицию. В ведомстве ответили, что ведут проверку по сообщению о вероятном конфликте.
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