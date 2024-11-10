10 ноября 2024

Курганец устроил скандал, избив во дворе девушку и вступившегося за нее мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане на видео засняли скандальную драку
В Кургане на видео засняли скандальную драку Фото:

В курганском микрорайоне Северный в одном из дворов по улице Отдыха произошел скандал с криками и дракой. В ходе конфликта девушка убегала от знакомого мужчины, призывая к помощи. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта и выслали видео.

«Сегодня утром в Кургане на улице Отдыха, дом 2Б наркоман избил девушку и мужчину, вышедшего на крики о помощи», — написал в форму обратной связи один из пользователей мессенджера Тelegram. На присланном видео записи домофона отображен конфликт утром 11 ноября во дворе с криками и дракой.

На видео зафиксировано, как некая девушка убегает от худощавого мужчины в шапке-ушанке. Преследующий девушку мужчина обвиняет ее в том, что она хочет посадить его в тюрьму. Девушка отвечает, что в этом виноваты наркотики, и истошно кричит при его приближении.

Вышедший из подъезда житель тоже оказался замешан в конфликт. Скандалист переместил гнев на него и стал избивать вышедшего жильца. Он порвал ему футболку и разбил бровь. Чем окончился конфликт с девушкой — неизвестно. Пара, громко разговаривая, ушла из двора.

Редакция обратилась за комментариями в полицию. В ведомстве ответили, что ведут проверку по сообщению о вероятном конфликте.

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В курганском микрорайоне Северный в одном из дворов по улице Отдыха произошел скандал с криками и дракой. В ходе конфликта девушка убегала от знакомого мужчины, призывая к помощи. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта и выслали видео. «Сегодня утром в Кургане на улице Отдыха, дом 2Б наркоман избил девушку и мужчину, вышедшего на крики о помощи», — написал в форму обратной связи один из пользователей мессенджера Тelegram. На присланном видео записи домофона отображен конфликт утром 11 ноября во дворе с криками и дракой. На видео зафиксировано, как некая девушка убегает от худощавого мужчины в шапке-ушанке. Преследующий девушку мужчина обвиняет ее в том, что она хочет посадить его в тюрьму. Девушка отвечает, что в этом виноваты наркотики, и истошно кричит при его приближении. Вышедший из подъезда житель тоже оказался замешан в конфликт. Скандалист переместил гнев на него и стал избивать вышедшего жильца. Он порвал ему футболку и разбил бровь. Чем окончился конфликт с девушкой — неизвестно. Пара, громко разговаривая, ушла из двора. Редакция обратилась за комментариями в полицию. В ведомстве ответили, что ведут проверку по сообщению о вероятном конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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