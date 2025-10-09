Самолет МиГ-31 разбился при заходе на посадку в Липецкой области

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета успел катапультироваться, угрозы жизни летчиков нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 19.20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также уточнили, что истребитель упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта на борту.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижегородской области после крушения истребителя Су-34 скончался штурман, получивший тяжелые травмы. Оба пилота успели катапультироваться, авария произошла в районе города Кулебаки.
