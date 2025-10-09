США хотят запретить китайским самолетам летать над Россией

Администрация президента США предложила ввести запрет для китайских авиакомпаний на использование воздушного пространства России при рейсах в Соединенные Штаты и из них. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», — говорится в публикации агентства. Согласно источникам, американские авиакомпании на протяжении длительного времени выступают против того, что китайские авиалинии пользуются российским маршрутом, который остается закрытым для перевозчиков из США.
Эти действия США являются продолжением политики давления на авиационную отрасль других стран, начатой после 2022 года. Тогда многие государства закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и ввели ограничения на поставку запчастей и обслуживание самолетов, что привело к ответным мерам со стороны России и ее обращению в ICAO с просьбой ослабить санкции.
