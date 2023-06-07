Чем важен для мира аммиакопровод «Тольятти—Одесса», подорванный диверсантами

Длина трубопровода с аммиаком «Тольятти-Одесса» составляет 2417 км
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв трубопровода с аммиаком «Тольятти-Одесса» рядом с населенным пунктом Масютовка в Харьковской области, в 23 километрах от Купянска. Диверсия поставила под угрозу возможность борьбы с голодом в беднейших странах мира. URA.RU приводит информацию о важности аммиакопровода.
- Глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в районе насосной станции аммиакопровода около Масютовки были зафиксированы шесть взрывов. По его словам, это произошло 6 июня. В Минобороны РФ заявили, что подрыв был осуществлен украинской диверсионно-разведывательной группой.
- Трубопровод с аммиаком соединяет химическую компанию «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод. По нему происходит поставка российского аммиака на экспорт.
- Длина труб аммиакопровода «Тольятти-Одесса» составляет 2417 км, толщина стенки 8 мм и диаметр 355 мм. Они были изготовлены по спецзаказу во Франции. Транспортируемый аммиак перетекал в трубе в виде жидкости с обычной температурой +4°C под давлением до 35 атм.
- 24 февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине «Тольяттиазот» перестал поставлять аммиак по трубопроводу и заявил о начале работы железнодорожных маршрутов. Возобновление транзита аммиака по трубопроводу было одним из условий России для продления зерновой сделки, где состоят Россия, Украина и Турция.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал условие восстановления поставки аммиака. Это обмен пленными по формуле «всех на всех». В России отказались от требования.
- По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на восстановление трубопровода нужно от одного до трех месяцев, если будет доступ к поврежденному участку.
- Россия будет выяснять информацию о происшествии, заявила Мария Захарова. По ее словам, Украина навредила, в том числе, личным просьбам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он просил о возможности транзита аммиака на мировые рынки для борьбы с голодом в мире.
- Около двух миллионов тонн сырья могло производиться из аммиака, поставляемого Россией по трубопроводу, для производства удобрений. Этого достаточно, чтобы вырастить урожай и накормить им 45 миллионов человек.
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