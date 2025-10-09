ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса, чтобы задержать российских военных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате подрыва аммиакопровода никто не пострадал, указано в сообщении ведомства
В результате подрыва аммиакопровода никто не пострадал, указано в сообщении ведомства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса. Это было сделано для того, чтобы снизить темп наступления российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван», — сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Подрыв был сделан с целью снизить темп наступления российских подразделений.

Отмечается, что через поврежденный участок произошел выброс аммиака. Согласно сообщению, пострадавших в результате атаки нет.

Это уже не первый подрыв этого аммиакопровода. В июне 2023 года Вооруженные силы Украины осуществили подрыв данного объекта. Указанный аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот», расположенное в Самарской области, с Одесским припортовым заводом, обеспечивая экспортные поставки российского аммиака. Протяженность трубопровода «Тольятти-Одесса» составляет 2417 километров, при этом толщина стенок труб достигает 8 миллиметров, а диаметр — 355 миллиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса. Это было сделано для того, чтобы снизить темп наступления российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван», — сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Подрыв был сделан с целью снизить темп наступления российских подразделений. Отмечается, что через поврежденный участок произошел выброс аммиака. Согласно сообщению, пострадавших в результате атаки нет. Это уже не первый подрыв этого аммиакопровода. В июне 2023 года Вооруженные силы Украины осуществили подрыв данного объекта. Указанный аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот», расположенное в Самарской области, с Одесским припортовым заводом, обеспечивая экспортные поставки российского аммиака. Протяженность трубопровода «Тольятти-Одесса» составляет 2417 километров, при этом толщина стенок труб достигает 8 миллиметров, а диаметр — 355 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...