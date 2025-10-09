Украинские войска подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса. Это было сделано для того, чтобы снизить темп наступления российских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван», — сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Подрыв был сделан с целью снизить темп наступления российских подразделений.
Отмечается, что через поврежденный участок произошел выброс аммиака. Согласно сообщению, пострадавших в результате атаки нет.
Это уже не первый подрыв этого аммиакопровода. В июне 2023 года Вооруженные силы Украины осуществили подрыв данного объекта. Указанный аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот», расположенное в Самарской области, с Одесским припортовым заводом, обеспечивая экспортные поставки российского аммиака. Протяженность трубопровода «Тольятти-Одесса» составляет 2417 километров, при этом толщина стенок труб достигает 8 миллиметров, а диаметр — 355 миллиметров.
