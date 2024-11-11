Премьером Японии переизбран Сигэру Исиба — персона нон-грата в России

Сигэру Исиба был избран премьер-министром Японии после второго тура голосования в Палате представителей, где он получил необходимое большинство голосов. Также он планирует сформировать уже второе свое правительство. Зачем понадобился второй тур голосования и почему он персона нон-грата в России — в материале URA.RU.
Для чего был нужен второй тур
Второй тур голосования в Палате представителей, играющей ключевую роль в утверждении главы правительства, стал необходим после того, как Либерально-демократическая партия (ЛДП) под руководством господина Исибы и их партнер по коалиции партия «Комэйто» потеряли большинство в парламенте в результате всеобщих выборов. Это привело к тому, что в первом туре Сигэру Исиба удалось собрать лишь 221 голос, что оказалось недостаточным для победы, требующей более половины от поданных действительных голосов.
Во втором туре голосования, который также проходил в нижней палате парламента, Исиба смог набрать необходимое большинство голосов. В результате он подтвердил свою позицию главы правительства, опередив своего основного конкурента, председателя Конституционно-демократической партии Есихико Ноду, который получил поддержку 160 депутатов. Общее количество поданных действительных голосов составило 381.
После успешного завершения второго тура голосования, политик приступит к формированию своего второго правительства, которое станет продолжением его административной работы, начатой 1 октября. Ожидается, что состав нового правительства практически не изменится.
Почему Исиба персона нон-грата и его отношение к России
Россия 15 июля 2022 года объявила о включении 384 депутатов нижней палаты парламента Японии в список лиц, подпадающих под санкции. Среди занесенных в список оказался и Сигэру Исиба. Данным лицам был ограничен въезд на территорию РФ. В рамках своей избирательной кампании избранный премьер-министр пропагандировал идею усиления военного потенциала Японии и создания аналога НАТО для азиатских стран.
Исиба, выступая за укрепление связей с Соединенными Штатами, предложил создать аналог НАТО в Азии. В контексте отношений с Китаем и Россией он акцентировал внимание на необходимости дипломатического подхода вместо военного давления, при этом подчеркивая значимость усиления военного потенциала Японии как ответ на растущие угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.
Исиба известен под прозвищем «гундзи отаку», что означает его увлеченность военной тематикой. В свое свободное время он увлекается сборкой и раскрашиванием моделей военных кораблей и самолетов, экспонаты которых можно увидеть на полках его кабинета. На его youtube-канале размещено 27-минутное видео, где он демонстрирует свою коллекцию военной техники. В преддверии визита российского министра обороны в Японию, Исиба за одну ночь собрал модель авианосца «Адмирал Кузнецов».
Ранее весь кабинет министров под руководством Сигэру Исибы подал в отставку. После выборов в нижнюю палату, прошедших 27 октября, страна готовилась к выборам премьер-министра. В своей программной речи избранный премьер-министр подчеркнул продолжение поддержки Украины и санкционной политики в отношении России. Он заявил о продолжении курса на усиление санкций против РФ и помощи Киеву.
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